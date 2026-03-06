Рейтинг@Mail.ru
В российских зоопарках оценили потребность в капибарах - РИА Новости, 06.03.2026
07:28 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/kapibary-2078911728.html
В российских зоопарках оценили потребность в капибарах
В российских зоопарках оценили потребность в капибарах - РИА Новости, 06.03.2026
В российских зоопарках оценили потребность в капибарах
россия, общество, зоопарки
Россия, Общество, зоопарки
В российских зоопарках оценили потребность в капибарах

РИА Новости: российским зоопаркам нужно три тысячи капибар, чтобы создать пары

БАРНАУЛ, 6 мар – РИА Новости. Потребность российских зоопарков в капибарах оценивается в 3 тысячи особей, тогда уже живущие там зверьки смогут создать пары и даже семьи, рассказал РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Ранее Писарев сообщал РИА Новости о дефиците капибар в российских зоопарках на фоне возникшего в обществе тренда на этих животных.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Приморье оценили возможный обмен леопарда на капибар из Японии
4 марта, 10:45
"Сейчас зарегистрировано 495 зоопарков в России, почти 500, умножаем на два, чтобы пара животных была в каждом зоопарке. Это как с альпаками, которые тоже пользуются большой популярностью, их, как правило, не берут по одному, альпаки не живут по одному, то же самое касается и капибары", - рассказал Писарев.
По его словам, заявки на капибар регулярно поступают в Союз зоопарков и аквариумов РФ. При этом, учитывая популярность капибар у молодежи, некоторые зоопарки хотят завести не только пару, но и целую семью таких животных.
"Поэтому прогноз можно увеличить еще. Думаю, что порядка 3 тысяч капибар однозначно разошлись бы по российским зоопаркам", - подчеркнул член президиума.
Самец капибары - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В России капибары подорожали до двух миллионов рублей
14 февраля, 10:32
 
