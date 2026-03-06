В российских зоопарках оценили потребность в капибарах

БАРНАУЛ, 6 мар – РИА Новости. Потребность российских зоопарков в капибарах оценивается в 3 тысячи особей, тогда уже живущие там зверьки смогут создать пары и даже семьи, рассказал РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Ранее Писарев сообщал РИА Новости о дефиците капибар в российских зоопарках на фоне возникшего в обществе тренда на этих животных.

"Сейчас зарегистрировано 495 зоопарков в России , почти 500, умножаем на два, чтобы пара животных была в каждом зоопарке. Это как с альпаками, которые тоже пользуются большой популярностью, их, как правило, не берут по одному, альпаки не живут по одному, то же самое касается и капибары", - рассказал Писарев.

По его словам, заявки на капибар регулярно поступают в Союз зоопарков и аквариумов РФ. При этом, учитывая популярность капибар у молодежи, некоторые зоопарки хотят завести не только пару, но и целую семью таких животных.