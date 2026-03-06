https://ria.ru/20260306/kaganovskaja-2079120608.html
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская
Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, призналась, что дала бы золото Олимпиады-2026 в Италии как... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T19:57:00+03:00
2026-03-06T19:57:00+03:00
2026-03-06T19:57:00+03:00
фигурное катание
спорт
максим некрасов
мэдисон чок
эван бейтс
гийом сизерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990198782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd753514df7ca3cecdbe78125665a4fb.jpg
https://ria.ru/20260306/stepanova-2079115852.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990198782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_037881fd246908b15d42f543e2972a06.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, максим некрасов, мэдисон чок, эван бейтс, гийом сизерон
Фигурное катание, Спорт, Максим Некрасов, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Гийом Сизерон
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская
Кагановская: на ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото французам и американцам
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, призналась, что дала бы золото Олимпиады-2026 в Италии как французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону, так и американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.
Чок
и Бейтс
выступали на Играх в ранге трехкратных чемпионов мира и завоевали серебро, уступив вернувшемуся в спорт чемпиону Олимпиады-2022 Сизерону с новой партнершей.
"Я бы два золота дала, если честно. Я всем сердцем люблю Гийома и Лоранс, но и Мэдисон с Эваном проехали очень хорошо, это были четыре классных проката", - сказала Кагановская журналистам.
Кагановская и Некрасов
в январе выступили на шоу в Италии
. "Атмосфера замечательная. Полные трибуны на огромной арене, я такого никогда не видела. Люди приезжали, чтобы нас увидеть, из других стран. Мы надеемся, что таких поездок в скором времени станет больше", - отметила 20-летняя фигуристка.