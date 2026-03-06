Рейтинг@Mail.ru
19:57 06.03.2026
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская
На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская

Кагановская: на ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото французам и американцам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВасилиса Кагановская и Максим Некрасов
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, призналась, что дала бы золото Олимпиады-2026 в Италии как французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону, так и американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.
Чок и Бейтс выступали на Играх в ранге трехкратных чемпионов мира и завоевали серебро, уступив вернувшемуся в спорт чемпиону Олимпиады-2022 Сизерону с новой партнершей.
"Я бы два золота дала, если честно. Я всем сердцем люблю Гийома и Лоранс, но и Мэдисон с Эваном проехали очень хорошо, это были четыре классных проката", - сказала Кагановская журналистам.
Кагановская и Некрасов в январе выступили на шоу в Италии. "Атмосфера замечательная. Полные трибуны на огромной арене, я такого никогда не видела. Люди приезжали, чтобы нас увидеть, из других стран. Мы надеемся, что таких поездок в скором времени станет больше", - отметила 20-летняя фигуристка.
Александра Степанова и Иван Букин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Фигуристы Степанова и Букин победили в ритм-танце в Финале Гран-при России
Фигурное катаниеСпортМаксим НекрасовМэдисон ЧокЭван БейтсГийом Сизерон
 
