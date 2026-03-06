На ОИ-2026 в танцах на льду дала бы золото американцам, заявила Кагановская

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцевальном дуэте с Максимом Некрасовым, призналась, что дала бы золото Олимпиады-2026 в Италии как французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону, так и американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу.

"Я бы два золота дала, если честно. Я всем сердцем люблю Гийома и Лоранс, но и Мэдисон с Эваном проехали очень хорошо, это были четыре классных проката", - сказала Кагановская журналистам.