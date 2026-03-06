https://ria.ru/20260306/kadolich-2078917865.html
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство - РИА Новости, 06.03.2026
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство
Недавно вернувшийся из украинского плена российский боец Федор Кадолич поблагодарил правительство РФ за помощь. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:20:00+03:00
2026-03-06T00:20:00+03:00
2026-03-06T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162595_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_a4c1f54c0f99f7e8be1d39174a478e8a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162595_0:0:2312:1734_1920x0_80_0_0_e516f027ac5aa65e8c75af90a4f5de81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Московская область (Подмосковье)
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство
Вернувшийся из плена боец Кадолич поблагодарил правительство за помощь
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавно вернувшийся из украинского плена российский боец Федор Кадолич поблагодарил правительство РФ за помощь.
Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву
территории военнослужащими России
приземлились в четверг в одном из аэродромов Подмосковья
.
"(Благодарю - ред.) всех тех, кто принимал участие в этом, правительство, конечно, что не забывает военнопленных", - отметил Кадолич.
Он добавил, что испытывает радость за своих товарищей, которые тоже смогли вернуться на Родину.
"Большое спасибо государству и всем тем, кто принимал в этом участие", - сказал Кадолич.