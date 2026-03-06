Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавно вернувшийся из украинского плена российский боец Федор Кадолич поблагодарил правительство РФ за помощь.

Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими России приземлились в четверг в одном из аэродромов Подмосковья

"(Благодарю - ред.) всех тех, кто принимал участие в этом, правительство, конечно, что не забывает военнопленных", - отметил Кадолич.

Он добавил, что испытывает радость за своих товарищей, которые тоже смогли вернуться на Родину.