Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство - РИА Новости, 06.03.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 06.03.2026 (обновлено: 08:43 06.03.2026)
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство - РИА Новости, 06.03.2026
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство
Недавно вернувшийся из украинского плена российский боец Федор Кадолич поблагодарил правительство РФ за помощь. РИА Новости, 06.03.2026
Вернувшийся из украинского плена российский боец поблагодарил правительство

Вернувшийся из плена боец Кадолич поблагодарил правительство за помощь

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Недавно вернувшийся из украинского плена российский боец Федор Кадолич поблагодарил правительство РФ за помощь.
Самолёты с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории военнослужащими России приземлились в четверг в одном из аэродромов Подмосковья.
"(Благодарю - ред.) всех тех, кто принимал участие в этом, правительство, конечно, что не забывает военнопленных", - отметил Кадолич.
Он добавил, что испытывает радость за своих товарищей, которые тоже смогли вернуться на Родину.
"Большое спасибо государству и всем тем, кто принимал в этом участие", - сказал Кадолич.
