Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 06.03.2026 (обновлено: 08:59 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/izrailtjanin-2078919490.html
Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми
Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми - РИА Новости, 06.03.2026
Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми
Гражданин Израиля Борис Вольфман, находящийся в СИЗО Москвы после депортации из Турции, не признаёт вину по делу о торговле людьми для изъятия органов, сообщил... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:47:00+03:00
2026-03-06T08:59:00+03:00
в мире
россия
москва
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_b410e62f637b4cb941f35a486182afae.jpg
https://ria.ru/20260206/sk-2072746110.html
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071840447.html
россия
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49721/12/497211203_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_e2fd16255e7e82396fa73201a38fc7a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, турция
В мире, Россия, Москва, Турция
Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми

Арестованный в России израильтянин не признал вину по делу о торговле органами

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гражданин Израиля Борис Вольфман, находящийся в СИЗО Москвы после депортации из Турции, не признаёт вину по делу о торговле людьми для изъятия органов, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Шварцер.
"Вину он не признаёт. Его позиция очень простая - дело в том, что трансплантация органов вообще-то разрешена, она и в России разрешена, трансплантация органов не разрешена за деньги. Вольфман не был никогда в России и Косово, потерпевших никогда не видел, он в Стамбуле занимался документами, выплатами от страховых компаний, потому что страховка такие операции предусматривает", - рассказал собеседник агентства.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Петербурге задержали заведующего моргом по делу о торговле органами
6 февраля, 17:06
Он добавил, что потерпевшими по уголовному делу признали трёх россиян.
Иностранца задержали в аэропорту "Внуково" в октября 2025 года, он был депортирован из Турции. Мужчина разыскивался в РФ по обвинению в торговле людьми в составе организованной группы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После задержания его отправили в СИЗО Москвы.
По версии следствия, с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной группировки, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии. Злоумышленник и его сообщники злоупотребили доверием нескольких россиян, убедили их прибыть в Косово и за деньги согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в одной из частных медицинских клиник Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения, заявляли в МВД.
По данным ряда СМИ, Вольфман родился в Украинской ССР, у него также есть гражданство Украины. Некоторые издания называли его олигархом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
3 февраля, 05:50
 
В миреРоссияМоскваТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала