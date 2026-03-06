Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гражданин Израиля Борис Вольфман, находящийся в СИЗО Москвы после депортации из Турции, не признаёт вину по делу о торговле людьми для изъятия органов, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Шварцер.
"Вину он не признаёт. Его позиция очень простая - дело в том, что трансплантация органов вообще-то разрешена, она и в России разрешена, трансплантация органов не разрешена за деньги. Вольфман не был никогда в России и Косово, потерпевших никогда не видел, он в Стамбуле занимался документами, выплатами от страховых компаний, потому что страховка такие операции предусматривает", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерпевшими по уголовному делу признали трёх россиян.
По версии следствия, с 2006 по 2008 год фигурант являлся членом транснациональной группировки, которая занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и дальнейшего их использования в теневой трансплантологии. Злоумышленник и его сообщники злоупотребили доверием нескольких россиян, убедили их прибыть в Косово и за деньги согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в одной из частных медицинских клиник Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения, заявляли в МВД.
По данным ряда СМИ, Вольфман родился в Украинской ССР, у него также есть гражданство Украины. Некоторые издания называли его олигархом.