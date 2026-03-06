Задержанный в Москве израильтянин не признал вину по делу о торговле людьми

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Гражданин Израиля Борис Вольфман, находящийся в СИЗО Москвы после депортации из Турции, не признаёт вину по делу о торговле людьми для изъятия органов, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Шварцер.