Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном, пишут СМИ
Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном, пишут СМИ
Сын министра финансов Израиля Бецалеля Сомтрича получил легкие ранения в ходе боевых действий на границе с Ливаном, сообщил в пятницу израильский новостной... РИА Новости, 06.03.2026
Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном, пишут СМИ
Ynet: сын главы Минфина Израиля Сомтрича получил ранения на границе с Ливаном