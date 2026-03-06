Рейтинг@Mail.ru
Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном, пишут СМИ
15:45 06.03.2026 (обновлено: 15:46 06.03.2026)
Сына министра финансов Израиля ранили на границе с Ливаном, пишут СМИ
Сын министра финансов Израиля Бецалеля Сомтрича получил легкие ранения в ходе боевых действий на границе с Ливаном, сообщил в пятницу израильский новостной... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
израиль
ливан
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Ammar AwadИзраильский танк на границе с Ливаном
Израильский танк на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Ammar Awad
Израильский танк на границе с Ливаном. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар – РИА Новости. Сын министра финансов Израиля Бецалеля Сомтрича получил легкие ранения в ходе боевых действий на границе с Ливаном, сообщил в пятницу израильский новостной портал Ynet.
"Сын министра финансов Бецалеля Смотрича получил легкие ранения во время военных действий на границе с Ливаном", - говорится в сообщении.
В сети также расходится видео, на котором министр обнимает своего сына, одетого в форму Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Иранская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
