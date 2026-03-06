https://ria.ru/20260306/izrail-2078921888.html
Армия Израиля завершила волну ударов по южному пригороду Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила 26-ю волну ударов по южному пригороду Бейрута Дахии, поражены командный центр и склад с беспилотниками движения... РИА Новости, 06.03.2026
израиль
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
