Посольство Италии в Иране продолжит работать в Баку
00:03 06.03.2026
Посольство Италии в Иране продолжит работать в Баку
Эвакуированное посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. РИА Новости, 06.03.2026
Посольство Италии в Иране продолжит работать в Баку

Эвакуированное посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
РИМ, 5 мар – РИА Новости. Эвакуированное посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Только что завершилась миссия с участием 50 итальянцев, покинувших Тегеран и пересекших азербайджанскую границу. Среди них были наш посол и дипломаты, поскольку по соображениям безопасности мы приняли решение временно закрыть посольство Италии в Тегеране. Дипломатический персонал переезжает в Баку, где продолжит поддерживать отношения с Ираном", - сказал министр.
По словам Таяни, посольство в Тегеране "временно закрыто", в колонну были включены не только дипломаты, но и другие итальянцы, пожелавшие покинуть Иран.
В понедельник он сообщал, что в случае ухудшения ситуации Италия готова организовать эвакуацию своих сотрудников, на азербайджанской стороне границы были готовы автобусы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
