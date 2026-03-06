Посольство Италии в Иране продолжит работать в Баку

РИМ, 5 мар – РИА Новости. Эвакуированное посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Только что завершилась миссия с участием 50 итальянцев, покинувших Тегеран и пересекших азербайджанскую границу. Среди них были наш посол и дипломаты, поскольку по соображениям безопасности мы приняли решение временно закрыть посольство Италии в Тегеране. Дипломатический персонал переезжает в Баку, где продолжит поддерживать отношения с Ираном", - сказал министр.
В понедельник он сообщал, что в случае ухудшения ситуации Италия готова организовать эвакуацию своих сотрудников, на азербайджанской стороне границы были готовы автобусы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
