Тренер рассказала об отношении к российским паралимпийцам в Италии
13:58 06.03.2026
Тренер рассказала об отношении к российским паралимпийцам в Италии
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сказала РИА Новости, что к россиянам в Италии все относятся отлично. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
спорт, россия, италия, милан, ирина громова, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Ирина Громова, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Тренер Громова: к российским паралимпийцам отличное отношение в Италии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сказала РИА Новости, что к россиянам в Италии все относятся отлично.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступят на турнире с флагом и гимном.
"Мы сейчас идем с тренировки. На данный момент мы находимся на сборе, в деревню еще не заехали. Мы съездили туда, посмотрели и вернулись. На месте сбора все отлично, правда, есть беда со снегом, но там, где мы катаемся, наш круг каждый день готовят, снаряжают лыжню, отношение отличное", - сказала Громова.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Российским паралимпийцам отказали в выдаче смартфонов на Играх в Италии
