Тренер рассказала об отношении к российским паралимпийцам в Италии
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова сказала РИА Новости, что к россиянам в Италии все относятся отлично. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T13:58:00+03:00
Спорт, Россия, Италия, Милан, Ирина Громова, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Тренер Громова: к российским паралимпийцам отличное отношение в Италии