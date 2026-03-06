ФСБ рассказала об уникальной сотруднице "Смерша", прошедшей всю войну

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные материалы об уникальном, по-настоящему героическом пути сотрудницы советской военной контрразведки Зинаиды Якушевой, прошедшей всю Великую Отечественную войну – от героического выхода из окружения под Киевом в 1941 году и затем обороны Сталинграда до участия во взятии Кенигсберга в 1945 году, и единственной из женщин, дослужившейся до начальника отдела контрразведки "Смерш" одной из бомбардировочных авиадивизий.

В преддверии Международного женского дня 8 марта ФСБ обнародовала материалы о сотрудницах военной контрразведки, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Среди них выделяется боевой путь Зинаиды Якушевой.

Выдающийся феномен

"Зинаида Якушева представляет собой выдающийся феномен в истории отечественных специальных служб, являясь первой и единственной женщиной, возглавившей отдел контрразведки "Смерш" авиационной бомбардировочной дивизии армии, участвовавшей в сражениях", - подчеркнул в беседе с РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

По его словам, некоторая аналогия прослеживается только в судьбе легендарной советской летчицы-рекордсменки, Героя Советского Союза Марины Расковой, которая в 1937-1941 годах проходила службу оперуполномоченной в центральном аппарате органов военной контрразведки НКВД СССР в звании старшего лейтенанта госбезопасности.

"Уроженка города Свердловска Зинаида Якушева родилась в 1906 году и проходила службу в органах ОГПУ-НКВД Украинской ССР с 1932 по 1938 год. Затем была переведена в действующий резерв органов госбезопасности на должность начальника штаба летного отряда Главного управления государственной съемки и картографии НКВД СССР", - сказал Матвеев.

В первые же дни войны Якушева восстанавливается на действительной военной службе в органах военной контрразведки и направляется в качестве оперуполномоченной в состав Особого отдела Юго-Западного фронта.

Двадцать девятого декабря 1941-го старшего оперуполномоченного 2-го отделения Особого отдела (военная контрразведка) Юго-Западного фронта лейтенанта государственной безопасности Зинаиду Якушеву удостоили медали "За отвагу", считающейся очень почетной наградой за личное мужество и отвагу, проявленные в боях.

"Находясь во вражеском окружении с 15 сентября по 26 октября сего года, товарищ Якушева проявила мужество и отвагу при выходе из окружения. Неоднократно принимала участие в боях с частями противника, а также была организатором группы бойцов, которую водила в атаку на противника для прорыва вражеского кольца", - говорилось в представлении Якушевой к той медали.

Речь шла о трагических событиях, связанных с окружением и разгромом в "Киевском котле" войск Юго-Западного фронта (ЮЗФ), оборонявших Киев . После того, как 20 сентября 1941-го в так называемом "генеральском бою" погибло командование Юго-Западного фронта во главе с генерал-полковником Михаилом Кирпоносом, обязанности командующего взял на себя начальник Особого отдела ЮЗФ, комиссар государственной безопасности 3-го ранга, бывший начальник всей советской военной контрразведки Анатолий Михеев. Руководя группой, пытавшейся выйти из окружения, Михеев на следующий день геройски погиб, отстреливаясь до последнего.

Однако Зинаиде Якушевой с группой бойцов, которых она вела за собой по вражеским тылам, удалось через полтора месяца с боями выйти в расположение частей Красной армии, отметил Матвеев.

"Согласно существующему на тот период порядку, все сотрудники органов госбезопасности, находившиеся в окружении или плену, проходили тщательную проверку в Особой инспекции НКВД СССР. В зависимости от результатов расследования обстоятельств их пребывания на занятой врагом территории определялась их дальнейшая судьба", - пояснил Матвеев.

Кто-то становился фигурантом уголовных дел, кто-то подлежал увольнению из органов госбезопасности, а некоторые сотрудники, в отношении которых не было получено каких-либо компрометирующих материалов, все равно переводились с понижением для дальнейшего прохождения службы в тыловые районы или военные округа, а также назначались на административные должности в системе Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) НКВД, отметил собеседник агентства.

"В случае же с Якушевой очевидно, что комиссия подтвердила ее достойное и героическое поведение в сложных условиях окружения. По итогам проверки Якушеву возвратили на прежнюю должность в Действующую армию на все тот же Юго-Западный фронт, но уже нового формирования, и представили к награждению медалью "За отвагу", - добавил эксперт.

Представление Якушевой к медали "За отвагу" 15 декабря 1941 года подписал сменивший Михеева на посту начальника Особого отдела ЮЗФ другой выдающийся сотрудник органов госбезопасности СССР, будущий заместитель начальника Главного управления контрразведки "Смерш", а после войны – начальник всей советской военной контрразведки Николай Селивановский.

Заслуженное повышение

А вскоре Якушеву назначили на руководящую работу и повысили в должности до начальника Особого отдела 270-й бомбардировочной авиадивизии в составе 8-й, а затем 1-й воздушной армии.

Согласно наградным документам, 22 декабря 1942 года Якушеву удостоили медали "За оборону Сталинграда". 8 марта 1943-го начальник Особого отдела НКВД 270-й бомбардировочной авиационной дивизии Южного фронта старший лейтенант госбезопасности Зинаида Якушева была награждена орденом Красной Звезды. "Умело руководит оперативным составом полков и передает свой опыт работы. Работа уполномоченных полков под ее руководством хорошо налажена, и она оказывает большую помощь командованию полков в обеспечении боевой работы", - говорилось в представлении Якушевой к ордену. Тот документ подписал вновь Селивановский – он тогда уже руководил военной контрразведкой Южного фронта.

"Дивизия с успехом воевала на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-й Украинском и 3-й Белорусском фронтах. За высокую выучку по бомбардировочной подготовке и производству бомбометания с пикирования личному составу соединения Главнокомандующим ВВС маршалом авиации Александром Новиковым объявлялась благодарность", - рассказал Матвеев. Дивизия ставилась в пример всем бомбардировочным частям и соединениям ВВС Красной армии, подчеркнул он.

За боевые заслуги 23 октября 1943 года дивизия была преобразована в 6-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию и удостоена почётного наименования "Таганрогская", а также за время войны награждена орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова.

"Боевые успехи летчиков во многом зависели и от грамотной, профессиональной работы начальника особого отдела (с апреля 1943 года — Отдела контрразведки "Смерш") гвардии майора Зинаиды Якушевой", - подчеркнул Матвеев.

А 23 апреля 1945 года начальник Отдела контрразведки "Смерш" 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии гвардии майор Якушева была награждена орденом Отечественной войны II степени.

"Гвардии майор Якушева в Отечественной войне участвует с первых дней ее начала и беспрерывно на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах", - говорилось в представлении ее к ордену. Отмечалось, что особенно большую работу Якушева провела в ходе стратегической операции "Багратион" - Белорусской наступательной операции 1944 года. "В дни боев за Оршу, Минск Каунас – район, насыщенный разрозненными остатками разбитых немецких частей, товарищ Якушева особенно бдительно и напряженно работала в оказании помощи по ликвидации противника. Своим личным примером, мужеством и храбростью гвардии майор Якушева не один раз участвовала и руководила поисками и ликвидацией остатков вражеских групп", - указывалось в документе.