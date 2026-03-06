Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала об уникальной сотруднице "Смерша", прошедшей всю войну
01:54 06.03.2026 (обновлено: 06:54 06.03.2026)
ФСБ рассказала об уникальной сотруднице "Смерша", прошедшей всю войну
Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные материалы об уникальном, по-настоящему героическом пути сотрудницы советской военной контрразведки... РИА Новости, 06.03.2026
общество
СССР, Россия, Киев, Александр Новиков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СССР, Россия, Киев, Александр Новиков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ опубликовала материалы о подвигах сотрудницы контрразведки Зинаиды Якушевой

© Фото : Федеральная Служба Безопасности РФЗинаида Якушева
Зинаида Якушева - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Федеральная Служба Безопасности РФ
Зинаида Якушева. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные материалы об уникальном, по-настоящему героическом пути сотрудницы советской военной контрразведки Зинаиды Якушевой, прошедшей всю Великую Отечественную войну – от героического выхода из окружения под Киевом в 1941 году и затем обороны Сталинграда до участия во взятии Кенигсберга в 1945 году, и единственной из женщин, дослужившейся до начальника отдела контрразведки "Смерш" одной из бомбардировочных авиадивизий.
В преддверии Международного женского дня 8 марта ФСБ обнародовала материалы о сотрудницах военной контрразведки, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Среди них выделяется боевой путь Зинаиды Якушевой.
Выдающийся феномен

"Зинаида Якушева представляет собой выдающийся феномен в истории отечественных специальных служб, являясь первой и единственной женщиной, возглавившей отдел контрразведки "Смерш" авиационной бомбардировочной дивизии армии, участвовавшей в сражениях", - подчеркнул в беседе с РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
По его словам, некоторая аналогия прослеживается только в судьбе легендарной советской летчицы-рекордсменки, Героя Советского Союза Марины Расковой, которая в 1937-1941 годах проходила службу оперуполномоченной в центральном аппарате органов военной контрразведки НКВД СССР в звании старшего лейтенанта госбезопасности.
"Уроженка города Свердловска Зинаида Якушева родилась в 1906 году и проходила службу в органах ОГПУ-НКВД Украинской ССР с 1932 по 1938 год. Затем была переведена в действующий резерв органов госбезопасности на должность начальника штаба летного отряда Главного управления государственной съемки и картографии НКВД СССР", - сказал Матвеев.
В первые же дни войны Якушева восстанавливается на действительной военной службе в органах военной контрразведки и направляется в качестве оперуполномоченной в состав Особого отдела Юго-Западного фронта.
Двадцать девятого декабря 1941-го старшего оперуполномоченного 2-го отделения Особого отдела (военная контрразведка) Юго-Западного фронта лейтенанта государственной безопасности Зинаиду Якушеву удостоили медали "За отвагу", считающейся очень почетной наградой за личное мужество и отвагу, проявленные в боях.
"Находясь во вражеском окружении с 15 сентября по 26 октября сего года, товарищ Якушева проявила мужество и отвагу при выходе из окружения. Неоднократно принимала участие в боях с частями противника, а также была организатором группы бойцов, которую водила в атаку на противника для прорыва вражеского кольца", - говорилось в представлении Якушевой к той медали.
Речь шла о трагических событиях, связанных с окружением и разгромом в "Киевском котле" войск Юго-Западного фронта (ЮЗФ), оборонявших Киев. После того, как 20 сентября 1941-го в так называемом "генеральском бою" погибло командование Юго-Западного фронта во главе с генерал-полковником Михаилом Кирпоносом, обязанности командующего взял на себя начальник Особого отдела ЮЗФ, комиссар государственной безопасности 3-го ранга, бывший начальник всей советской военной контрразведки Анатолий Михеев. Руководя группой, пытавшейся выйти из окружения, Михеев на следующий день геройски погиб, отстреливаясь до последнего.
Однако Зинаиде Якушевой с группой бойцов, которых она вела за собой по вражеским тылам, удалось через полтора месяца с боями выйти в расположение частей Красной армии, отметил Матвеев.
"Согласно существующему на тот период порядку, все сотрудники органов госбезопасности, находившиеся в окружении или плену, проходили тщательную проверку в Особой инспекции НКВД СССР. В зависимости от результатов расследования обстоятельств их пребывания на занятой врагом территории определялась их дальнейшая судьба", - пояснил Матвеев.
Кто-то становился фигурантом уголовных дел, кто-то подлежал увольнению из органов госбезопасности, а некоторые сотрудники, в отношении которых не было получено каких-либо компрометирующих материалов, все равно переводились с понижением для дальнейшего прохождения службы в тыловые районы или военные округа, а также назначались на административные должности в системе Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) НКВД, отметил собеседник агентства.
"В случае же с Якушевой очевидно, что комиссия подтвердила ее достойное и героическое поведение в сложных условиях окружения. По итогам проверки Якушеву возвратили на прежнюю должность в Действующую армию на все тот же Юго-Западный фронт, но уже нового формирования, и представили к награждению медалью "За отвагу", - добавил эксперт.
Представление Якушевой к медали "За отвагу" 15 декабря 1941 года подписал сменивший Михеева на посту начальника Особого отдела ЮЗФ другой выдающийся сотрудник органов госбезопасности СССР, будущий заместитель начальника Главного управления контрразведки "Смерш", а после войны – начальник всей советской военной контрразведки Николай Селивановский.
Заслуженное повышение

А вскоре Якушеву назначили на руководящую работу и повысили в должности до начальника Особого отдела 270-й бомбардировочной авиадивизии в составе 8-й, а затем 1-й воздушной армии.
Согласно наградным документам, 22 декабря 1942 года Якушеву удостоили медали "За оборону Сталинграда". 8 марта 1943-го начальник Особого отдела НКВД 270-й бомбардировочной авиационной дивизии Южного фронта старший лейтенант госбезопасности Зинаида Якушева была награждена орденом Красной Звезды. "Умело руководит оперативным составом полков и передает свой опыт работы. Работа уполномоченных полков под ее руководством хорошо налажена, и она оказывает большую помощь командованию полков в обеспечении боевой работы", - говорилось в представлении Якушевой к ордену. Тот документ подписал вновь Селивановский – он тогда уже руководил военной контрразведкой Южного фронта.
"Дивизия с успехом воевала на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-й Украинском и 3-й Белорусском фронтах. За высокую выучку по бомбардировочной подготовке и производству бомбометания с пикирования личному составу соединения Главнокомандующим ВВС маршалом авиации Александром Новиковым объявлялась благодарность", - рассказал Матвеев. Дивизия ставилась в пример всем бомбардировочным частям и соединениям ВВС Красной армии, подчеркнул он.
За боевые заслуги 23 октября 1943 года дивизия была преобразована в 6-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию и удостоена почётного наименования "Таганрогская", а также за время войны награждена орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова.
"Боевые успехи летчиков во многом зависели и от грамотной, профессиональной работы начальника особого отдела (с апреля 1943 года — Отдела контрразведки "Смерш") гвардии майора Зинаиды Якушевой", - подчеркнул Матвеев.
А 23 апреля 1945 года начальник Отдела контрразведки "Смерш" 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии гвардии майор Якушева была награждена орденом Отечественной войны II степени.
"Гвардии майор Якушева в Отечественной войне участвует с первых дней ее начала и беспрерывно на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах", - говорилось в представлении ее к ордену. Отмечалось, что особенно большую работу Якушева провела в ходе стратегической операции "Багратион" - Белорусской наступательной операции 1944 года. "В дни боев за Оршу, Минск, Каунас – район, насыщенный разрозненными остатками разбитых немецких частей, товарищ Якушева особенно бдительно и напряженно работала в оказании помощи по ликвидации противника. Своим личным примером, мужеством и храбростью гвардии майор Якушева не один раз участвовала и руководила поисками и ликвидацией остатков вражеских групп", - указывалось в документе.
Кроме того, Якушева была отмечена медалями "За боевые заслуги" (1944 год), "За взятие Кенигсберга" (1945), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945).
СССР, Россия, Киев, Александр Новиков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
