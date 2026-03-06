https://ria.ru/20260306/iran-2079141185.html
Иран пообещал США и Израилю еще большие "чудеса"
Иран пообещал США и Израилю еще большие "чудеса" - РИА Новости, 06.03.2026
Иран пообещал США и Израилю еще большие "чудеса"
Иран пообещал нарастить атакующие действия в отношении США и Израиля, их ждут еще большие "чудеса", заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии РИА Новости, 06.03.2026
Иран пообещал США и Израилю еще большие "чудеса"
