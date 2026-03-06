Рейтинг@Mail.ru
Около трети погибших в Иране при атаках США и Израиля составили дети
13:28 06.03.2026 (обновлено: 14:16 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/iran-2078988994.html
Около трети погибших в Иране при атаках США и Израиля составили дети
Около трети погибших в Иране при атаках США и Израиля составили дети - РИА Новости, 06.03.2026
Около трети погибших в Иране при атаках США и Израиля составили дети
Около трети жертв операции США и Израиля против Ирана — несовершеннолетние, заявила официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:28:00+03:00
2026-03-06T14:16:00+03:00
Новости
Около трети погибших в Иране при атаках США и Израиля составили дети

Около 30% погибших при атаках США и Израиля на Иран составили дети

© REUTERS / StringerПохороны школьниц в Минабе
Похороны школьниц в Минабе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Stringer
Похороны школьниц в Минабе. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Около трети жертв операции США и Израиля против Ирана — несовершеннолетние, заявила официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани.
"К настоящему моменту порядка 30% погибших составляют дети", — сказала она на пресс-конференции, фрагменты которой показал телеканал SNN.
Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Гробы с погибшими при атаке США и Израиля в Минабе

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
1 из 8
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

Женщина бросает лепестки роз во время похорон школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
2 из 8
© AP Photo / Abbas Zakeri

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Похороны школьниц, погибших при атаке США и Израиля, в Минабе

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

© AP Photo / Abbas Zakeri
3 из 8
© AP Photo / Abbas Zakeri

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

Мужчины несут гроб во время похорон в Минабе

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

© AP Photo / Abbas Zakeri
4 из 8
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Похороны школьниц в Минабе

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
5 из 8
© REUTERS / Stringer

Некоторые несли фотографии погибших.

Похороны школьниц в Минабе

Некоторые несли фотографии погибших.

© REUTERS / Stringer
6 из 8
© AP Photo / Iranian Foreign Media Department

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

Похороны школьниц в Минабе

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
7 из 8
© AP Photo / Amirhossein Khorgooei

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

Гробы с погибшими при атаке США и Израиля в Минабе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
8 из 8

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
1 из 8

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
2 из 8

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

© AP Photo / Abbas Zakeri
3 из 8

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

© AP Photo / Abbas Zakeri
4 из 8

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri
5 из 8

Некоторые несли фотографии погибших.

© REUTERS / Stringer
6 из 8

Иран призывал УВКПЧ ООН недвусмысленно осудить зверское нападение на школу.

© AP Photo / Iranian Foreign Media Department
7 из 8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

© AP Photo / Amirhossein Khorgooei
8 из 8
Накануне Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана сообщил, что число жертв атак на исламскую республику достигло 1230. Одним из самых смертоносных стал удар по начальной школе для девочек в Минабе: погибли 170 человек, большая часть из которых — дети.
Как передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников, американские следователи допускают, что ответственность за трагедию лежит на американской армии. Однако расследование еще не завершено.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кто такие аятоллы и как устроена власть в Иране
4 марта, 10:54
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Запланированный провал". Почему нападение на Иран может погубить Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
