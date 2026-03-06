Около трети погибших в Иране при атаках США и Израиля составили дети

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. Около трети жертв операции США и Израиля против Ирана — несовершеннолетние, заявила официальный представитель правительства ИРИ Фатеме Мохаджерани.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей.

Похоронную колонну, занявшую одну из улиц и площадь города, сопровождали люди с траурными флагами.

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами.

По последним данным, погиб 171 человек. Подавляющее большинство из них — дети.

Под удар также попала начальная школа для девочек "Шаджаре Тайебе" в Минабе.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.