https://ria.ru/20260306/iran-2078951328.html
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:14:00+03:00
2026-03-06T11:14:00+03:00
2026-03-06T11:19:00+03:00
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_643a34e37317f4df23d3f0a05cbee968.jpg
https://ria.ru/20260306/rossiya-2078952272.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077500124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31a0473b20e314d3cb1b1bef92191e17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ: силы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана