В Госдуме предложили проверить обоснованность уровня цен на цветы - РИА Новости, 06.03.2026
17:13 06.03.2026
В Госдуме предложили проверить обоснованность уровня цен на цветы
В Госдуме предложили проверить обоснованность уровня цен на цветы
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Госдуме предложили проверить обоснованность уровня цен на цветы

Розы
Розы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили провести антимонопольную проверку обоснованности роста цен на цветочную продукцию.
Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая изложенное, прошу вас, уважаемый Максим Алексеевич, провести антимонопольную проверку обоснованности роста цен на цветочную продукцию в преддверии 8 марта 2026 года", - сказано в обращении.
Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит установить, обусловлен ли рост исключительно объективными экономическими причинами либо имеются признаки согласованных действий участников рынка.
Депутаты отметили, что уже второй год подряд фиксируется резкий скачок цен в период повышенного спроса. По их словам, повторяемость столь существенного роста стоимости цветов в праздничные даты вызывает обеспокоенность граждан и формирует ощущение необоснованного завышения цен.
