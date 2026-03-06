В Госдуме предложили проверить обоснованность уровня цен на цветы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили провести антимонопольную проверку обоснованности роста цен на цветочную продукцию.

Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая изложенное, прошу вас, уважаемый Максим Алексеевич, провести антимонопольную проверку обоснованности роста цен на цветочную продукцию в преддверии 8 марта 2026 года", - сказано в обращении.

Принятие инициативы, по мнению авторов, позволит установить, обусловлен ли рост исключительно объективными экономическими причинами либо имеются признаки согласованных действий участников рынка.