https://ria.ru/20260306/germanija-2079066403.html
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц - РИА Новости, 06.03.2026
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц
Германия не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке, необходимо положить ему конец, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:38:00+03:00
2026-03-06T16:38:00+03:00
2026-03-06T16:38:00+03:00
в мире
ближний восток
германия
израиль
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075441774_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_834c66e3eff80c3f6be67260d6ac2a05.jpg
https://ria.ru/20260306/ukraina-2078936371.html
https://ria.ru/20260306/iran-2079050907.html
ближний восток
германия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075441774_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_247d6d2c79c08f88f13fd599619c8870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, германия, израиль, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Германия, Израиль, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц
Мерц: Германия не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке