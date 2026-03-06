Рейтинг@Mail.ru
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/germanija-2079066403.html
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц - РИА Новости, 06.03.2026
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц
Германия не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке, необходимо положить ему конец, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:38:00+03:00
2026-03-06T16:38:00+03:00
в мире
ближний восток
германия
израиль
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075441774_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_834c66e3eff80c3f6be67260d6ac2a05.jpg
https://ria.ru/20260306/ukraina-2078936371.html
https://ria.ru/20260306/iran-2079050907.html
ближний восток
германия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075441774_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_247d6d2c79c08f88f13fd599619c8870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, германия, израиль, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Германия, Израиль, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Конфликту на Ближнем Востоке необходимо положить конец, заявил Мерц

Мерц: Германия не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Германия не заинтересована в затягивании конфликта на Ближнем Востоке, необходимо положить ему конец, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Затягивание этой войны (на Ближнем Востоке - ред.) не в наших интересах", - заявил Мерц, выступая с заявлением по итогам международной ремесленной ярмарки в Мюнхене. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
СМИ узнали, когда украинцы начнут работу на базах США на Ближнем Востоке
Вчера, 10:25
По его словам, продолжение конфликта и дальнейшее расширение боевых действий на Ближнем Востоке несет в себе новые риски.
"Эти риски касаются безопасности Израиля и всего региона Персидского залива, но они также касаются государственности и (сохранения - ред.) территориальной целостности Ирана", - отметил Мерц.
Он опасается, что затягивание конфликта также повлечет далеко идущие последствия для Европы в том, что касается ее безопасности, энергоснабжения и миграции. В этой связи канцлер ФРГ призвал к скорейшему завершению конфликта. "Необходимо положить конец (этому - ред.) региональному конфликту", - сказал Мерц.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ
Вчера, 15:46
 
В миреБлижний ВостокГерманияИзраильФридрих МерцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала