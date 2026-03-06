https://ria.ru/20260306/garbuzov-2078961165.html
Гарбузов: стартует сезон экскурсий по предприятиям Москвы
Гарбузов: стартует сезон экскурсий по предприятиям Москвы
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Началась регистрация на весеннюю серию экскурсий по действующим производственным предприятиям Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром", рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Первые экскурсии пройдут с 11 по 26 марта. Подать заявку можно за три дня до события.
"Промышленный туризм стал неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. Экскурсии на заводы дают уникальную возможность ближе познакомиться с миром технологий и инноваций, увидеть своими глазами, как создаются современные лифты, модульные решения для строительства, авиационная техника и многое другое", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что эти мероприятия интересны и детям, и взрослым, поэтому пользуются большой популярностью. Также это важный инструмент для профориентации, который помогает школьникам и студентам осознанно выбирать инженерные специальности.
Так, в марте можно будет посетить "Щербинский лифтостроительный завод", ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, авиационное предприятие ПАО "Туполев", "Фабрику Вентиляции ГалВент", Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения, производство модульных решений для строительства — "Комбинат Инновационных Технологий — МонАрх" и фабрику "Черемушки".
Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 150 заводов, а также около 10 онлайн- и офлайн-форматов. Это экскурсии на производства, лекции и другие специальные мероприятия.
Регистрация уже открылась, а чтобы ее пройти необходимо в карточке мероприятия нажать на кнопку "Регистрация", заполнить ФИО и паспортные данные, после чего нажать кнопку "Сохранить". Подтверждение придет на почту.
В феврале Гарбузов анонсировал начало нового цикла семинаров о мерах поддержки бизнеса в Москве для представителей промышленности, предпринимателей и инвесторов.