Гарбузов: новый лабораторный комплекс "Эндофарм" открыли в Москве

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московский эндокринный завод" (ФГУП "Эндофарм") начал использовать новые методы контроля качества и создания лекарств после обновления лабораторного комплекса, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Столица занимает лидирующие позиции в фармацевтической отрасли России. Компании сегодня активно развивают научную и промышленную деятельность и модернизируют свои мощности. Так, “Московский эндокринный завод” завершил реконструкцию современного лабораторного центра площадью 1 250 квадратных метров, где будут работать более 100 специалистов — лаборантов, химиков и инженеров", — цитирует Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что цель работников заключается в многоступенчатом контроле качества. Помимо этого, они будут создавать технологии, улучшать существующие и разрабатывать перспективные решения для российского рынка.

Ремонт комплекса позволит им это делать. Также специалисты смогут проводить там экспериментальные и исследовательские работы по подбору альтернативных активных фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и упаковочных материалов.

В комплексе установили более 700 единиц оборудования, в том числе хроматографы для разделения и количественного анализа многокомпонентных смесей, проточный диспергатор и гомогенизатор высокого давления, предназначенные для создания стабильных микро- и наноэмульсий (применяются в производстве наркозных и анестезиологических препаратов), и другие устройства.

Комплекс четко разделен на зоны, созданы "чистые помещения" для проведения работ в асептических условиях. Система многоуровневой фильтрации и утилизации производственных отходов обеспечит нулевую нагрузку" на окружающую среду.

Генеральный директор ФГУП "Эндофарм" Михаил Фонарев рассказал, что открытие комплекса является частью стратегии завода по перевооружению мощностей. Теперь ежегодно предприятие сможет проводить свыше 22 тысяч исследований. Планируется трансфер технологий на научно-производственный кластер “Лефортовский” (откроется во вторую половину текущего года) и расширение выпуска импортозамещающих препаратов в жидких лекарственных формах — растворов, капель, эмульсий.

ФГУП "Эндофарм" основано в 1943 году и одно из первых в России внедрило международный стандарт обеспечения контроля качества лекарственных средств на каждом этапе.

Сегодня предприятие выпускает более 160 отечественных импортозамещающих препаратов, применяемых в офтальмологии, кардиологии, гинекологии, онкологии, паллиативной медицине и психоневрологической практике, анестезиологии, а также противовоспалительного и метаболического действия. Свыше 80% лекарственных средств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В рамках реализации "Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года" расширяется флагманская линейка анальгетиков центрального действия, вводятся в оборот новые лекарственные формы, соответствующие потребностям медсообщества.

Программа по модернизации и техническому перевооружению ключевых мощностей ФГУП "Эндофарм" в Москве реализуется в три этапа.

В ходе первого этапа в 2023 году завершили обновление научно-лабораторного комплекса филиала "Лефортовский" (Лабораторная улица, д. 12, стр. 2) площадью 6,2 тысячи квадратных метров.

На втором этапе в феврале 2026 года заработал лабораторный комплекс производственной площадки ФГУП "Московский эндокринный завод" (ул. Новохохловская, д. 25, стр. 1). Также сейчас строят филиал "Лефортовский" (Лабораторная улица, д. 12, стр. 1) общей площадью 13,9 тысячи квадратных метров. Там разместят пять цехов в составе семи линий с перспективой создания более 500 рабочих мест.

Основную долю выпускаемых препаратов нового комплекса составят лекарства от социально значимых заболеваний — злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения, в частности, применяемые для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда и при других кардиологических диагнозах. Также расширят выпуск анестезиологической линейки, лекарств, используемых в паллиативной медицине, неврологии, психиатрии и других клинических направлениях, — многие из этих препаратов ранее не выпускались в России.

Третий этап планируется реализовать до 2029 года. Предполагается завершение строительства двух объектов лабораторно-административно-складских комплексов на площадке ФГУП "Московский эндокринный завод" на 15,2 тысячи квадратных метров (ул. Новохохловская, д. 25) и на территории филиала "Лефортовский" на 5,5 тысячи квадратных метров (ш. Энтузиастов, д. 23). Их запуск обеспечит Москве 300 рабочих мест.

В столице работает комплексный механизм поддержки отрасли: от налоговых льгот до инфраструктурных решений — свыше 20 финансовых и нефинансовых инструментов. С заводом город в 2021 году заключил контракт с гарантией сбыта в сфере фармацевтики. Поставки начались в 2023 году. Они включают противоглаукомные, антибактериальные и анальгезирующие препараты, а также антидепрессанты и нейролептики.