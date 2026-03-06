Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал мировой рекорд японской пары Рику Миура/Рюити Кихара на Олимпиаде-2026 фразой "победителей не судят".