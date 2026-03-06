https://ria.ru/20260306/gallyamov-2079095657.html
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал мировой рекорд... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T18:14:00+03:00
2026-03-06T18:14:00+03:00
2026-03-06T18:14:00+03:00
фигурное катание
спорт
рику миура
александр галлямов
анастасия мишина
рюити кихара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859677712_305:0:3946:2048_1920x0_80_0_0_be78cade9d076e273db2c0488d98f2a6.jpg
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2074825725.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859677712_973:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_00a9ffceb49fc54a374b6ee992200d2d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, рику миура, александр галлямов, анастасия мишина, рюити кихара
Фигурное катание, Спорт, Рику Миура, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Рюити Кихара
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японцев фразой "победителей не судят"