Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Фигурное катание
 
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал мировой рекорд...
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде

Галлямов прокомментировал мировой рекорд японцев фразой "победителей не судят"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРику Миура и Рюити Кихара
Рику Миура и Рюити Кихара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рику Миура и Рюити Кихара . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал мировой рекорд японской пары Рику Миура/Рюити Кихара на Олимпиаде-2026 фразой "победителей не судят".
Миура и Кихара выиграли Олимпийские игры в Италии. Они шли пятыми после короткой программы, а в произвольной побили мировой рекорд по набранным баллам, принадлежавший Мишиной и Галлямову, и стали чемпионами. Ряд специалистов, в том числе комментировавший соревнования для Okko экс-чемпион Европы Дмитрий Козловский, посчитали, что арбитры были чересчур благосклонны к японской паре.
"Победителей не судят, - заявил журналистам Галлямов, отвечая на вопрос, согласен ли он с оценками Миуры и Кихары. - У каждого свое мнение, а у ребят был чистый прокат. Они откатали абсолютно хорошо".
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании
17 февраля, 00:59
 
Фигурное катаниеСпортРику МиураАлександр ГаллямовАнастасия МишинаРюити Кихара
 
