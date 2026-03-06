https://ria.ru/20260306/frantsiya-2079087764.html
Российский посол высказался о новой ядерной доктрине Франции
"Продвинутая ядерная доктрина" Франции говорит о том, что Париж вступает в гонку ядерных вооружений, это не добавит миру стабильности и безопасности, заявил РИА РИА Новости, 06.03.2026
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. "Продвинутая ядерная доктрина" Франции говорит о том, что Париж вступает в гонку ядерных вооружений, это не добавит миру стабильности и безопасности, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон
сообщил, что страна вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", заявив, что впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы
. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые впредь смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также заявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.
"Озвученная президентом Франции новая ядерная доктрина требует тщательного анализа со стороны специалистов. Однако уже сейчас видны следующие негативные аспекты. Франция вступает в гонку ядерных вооружений, что не добавит миру стабильности и безопасности", - заявил дипломат.
Он также отметил, что "резко сокращается транспарентность французской политики в ядерной сфере, а значит и ее предсказуемость".