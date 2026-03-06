Рейтинг@Mail.ru
Российский посол высказался о новой ядерной доктрине Франции - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 06.03.2026 (обновлено: 17:51 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/frantsiya-2079087764.html
Российский посол высказался о новой ядерной доктрине Франции
Российский посол высказался о новой ядерной доктрине Франции - РИА Новости, 06.03.2026
Российский посол высказался о новой ядерной доктрине Франции
"Продвинутая ядерная доктрина" Франции говорит о том, что Париж вступает в гонку ядерных вооружений, это не добавит миру стабильности и безопасности, заявил РИА РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:48:00+03:00
2026-03-06T17:51:00+03:00
франция
в мире
алексей мешков
европа
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260306/frantsiya-2078546585.html
франция
европа
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, в мире, алексей мешков, европа, париж, эммануэль макрон
Франция, В мире, Алексей Мешков, Европа, Париж, Эммануэль Макрон
Российский посол высказался о новой ядерной доктрине Франции

Посол РФ: Франция вступает в гонку ядерных вооружений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 6 мар - РИА Новости. "Продвинутая ядерная доктрина" Франции говорит о том, что Париж вступает в гонку ядерных вооружений, это не добавит миру стабильности и безопасности, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", заявив, что впредь французское ядерное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его словам, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые впредь смогут принимать участие в ядерных учениях Франции. Он также заявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.
"Озвученная президентом Франции новая ядерная доктрина требует тщательного анализа со стороны специалистов. Однако уже сейчас видны следующие негативные аспекты. Франция вступает в гонку ядерных вооружений, что не добавит миру стабильности и безопасности", - заявил дипломат.
Он также отметил, что "резко сокращается транспарентность французской политики в ядерной сфере, а значит и ее предсказуемость".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"За Таллин". Франция пригрозила России ядерным ударом
Вчера, 08:00
 
ФранцияВ миреАлексей МешковЕвропаПарижЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала