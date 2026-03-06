"Россия вынуждена начать". В Финляндии сделали заявление о ядерном оружии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Возможное размещение ядерного оружия в Финляндии приведет к военному столкновению с Россией, предупредил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Некоторые неправильно поняли пятую статью НАТО и считают, что могут просто взять и разместить ядерное оружие на территории своей страны. Россия будет вынуждена начать военную операцию против Финляндии, если наше правительство в какой-то момент разместит чье-либо ядерное оружие в стране", — отметил он.
По словам политика, раскручивание ядерной риторики напрямую угрожает безопасности Хельсинки.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
В последнее время страны Старого Света ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.