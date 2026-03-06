Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 5 по 9 марта. Это заключительный официальный старт сезона, после него пройдут только соревнования экспериментального формата - Кубок Первого канала и турнир шоу-программ "Русский вызов".

Петросян отдыхает, Тутберидзе работает

Отбор в Финал Гран-при России проводился, по аналогии с международной серией, по результатам осенних этапов, которые прошли в Магнитогорске, Красноярске, Казани, Москве и Омске. Также учитывались результаты чемпионата России, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.

В итоге Финал Гран-при России собрал практически всех сильнейших фигуристов страны. Единственное исключение - в Челябинске не выступит трехкратная чемпионка России Аделия Петросян. Она приняла решение взять паузу после Олимпийских игр в Италии, где заняла шестое место. Впрочем, перерыв будет недолгим - фигуристка вряд ли пропустит Кубок Первого канала. Также уже известно, что Петросян примет участие в весеннем шоу-туре Этери Тутберидзе.

В отсутствии единственной российской участницы Олимпиады в женском одиночном катании главной претенденткой на победу в Челябинске станет Алиса Двоеглазова. По ходу сезона эта фигуристка стабильно исполняла элементы ультра-си, и если эта тенденция сохранится в Финале Гран-при, вряд ли кто-то сможет помешать ей завоевать золото.

Как и Петросян, Двоеглазова - ученица Этери Тутберидзе. А среди других претенденток на пьедестал также фигуристки из группы заслуженного тренера России, владеющие элементами ультра-си - Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова. Бросить вызов им вновь может бронзовая медалистка чемпионата России Мария Захарова, в арсенале которой есть четверной тулуп.

В турнире одиночниц в Челябинске также выступят Ксения Гущина, Мария Елисова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Россыпь квадов решит

Другой российский фигурист-олимпиец - Петр Гуменник - не стал сбавлять обороты после Милана и решил побороться за победу в турнире, который он блистательно выиграл год назад, чем во многом и гарантировал себе олимпийскую путевку. Впрочем, отличное выступление на Играх и колоссальная популярность - не гарантия того, что в Челябинск будет стопроцентным фаворитом. В последние годы мужское одиночное катание в России на подъеме, и на равных с Гуменником способны сразиться сразу несколько спортсменов.

В первую очередь это три экс-чемпиона России - Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Эти фигуристы год назад рассматривались в качестве кандидатов на участие в олимпийской квалификации, и у каждого были свои козыри. Есть они у них и сейчас. В первую очередь, это четверные прыжки: как и Гуменник, каждый из его соперников способен выдавать целую россыпь квадов в программах. Результат же будет зависеть, разумеется, от чистоты их исполнения.

Также в турнире выступят Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Николай Угожаев и Григорий Федоров. В этой компании вполне может найтись "темная лошадка", которая обскачет кого-то из фаворитов.

В турнире спортивных пар главная интрига - очередная серия противостояния Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Ставки в этой игре повышаются. После того, как Бойкова и Козловский освоили выброс в четыре оборота и стали достаточно регулярно исполнять его в прокатах, этот же элемент ультра-си появился и у конкурентов. Правда, на чемпионате России по прыжкам месячной давности ни одна из этих двух пар не сумела исполнить зачетную попытку четверного выброса. Но можно не сомневаться, что в Челябинске что те, что другие будут пытаться бить этим козырем.

Также в парном катании выступят Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.

Танцевальный турнир Финала Гран-при России должен стать очередным столкновением молодости и опыта. Пока что Александра Степанова и Иван Букин - а именно они представляют опыт, как многократные чемпионы России и призеры чемпионатов Европы - брали верх над рвущимися к вершине Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Но в Челябинске все может измениться. Лидерство ветеранов не вечно, да и их отрыв от преследователей на турнирах нынешнего сезона не выглядел непреодолимым. Как всегда бывает в самой субъективной дисциплине фигурного катания, многое будет зависеть от настроя судейской бригады.

Среди остальных участников Финала Гран-при России в танцах на льду - Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд. Анна Щербакова и Егор Гончаров не смогут выступить в этом турнире из-за травмы партнера.

Где смотреть

Соревнования пройдут на ледовой арене "Трактор", их покажет Первый канал.

Расписание

6 марта

16:30 - Спортивные пары, короткая программа (здесь и далее время московское)

18:00 - Танцы на льду, ритм-танец

7 марта

13:00 - Женщины, короткая программа

15:00 - Мужчины, короткая программа

8 марта

13:00 - Спортивные пары, произвольная программа

14:40 - Танцы на льду, произвольный танец

9 марта

13:00 - Женщины, произвольная программа