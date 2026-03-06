Рейтинг@Mail.ru
Финал Гран-при России по фигурному катанию: расписание, участники, где смотреть
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
09:30 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/final-gran-pri-rossii-figurnoe-katanie-2078924899.html
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов
Финал Гран-при России по фигурному катанию: расписание, участники, где смотреть
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 5 по 9 марта. Это заключительный официальный старт сезона, после него пройдут только... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T09:30:00+03:00
2026-03-06T09:30:00+03:00
фигурное катание
павел дрозд
пётр гуменник
аделия петросян
авторы риа новости спорт
алиса двоеглазова
александра бойкова
дмитрий козловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047140605_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_bc7dbc49b39c54d254d7e5319bf011ab.jpg
https://ria.ru/20260305/tutberidze-2078842873.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047140605_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_2352f99db147cfdd571b143f88bcc781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
павел дрозд, пётр гуменник, аделия петросян, авторы риа новости спорт, алиса двоеглазова, александра бойкова, дмитрий козловский, александр галлямов, анастасия мишина
Фигурное катание, Павел Дрозд, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Авторы РИА Новости Спорт, Алиса Двоеглазова, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов

Финал Гран-при России по фигурному катанию стартует 5 марта в Челябинске

© Фото : РИА Новости и Первый каналЭтери Тутберидзе и Алиса Двоеглазова
Этери Тутберидзе и Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : РИА Новости и Первый канал
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Оглавление
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 5 по 9 марта. Это заключительный официальный старт сезона, после него пройдут только соревнования экспериментального формата - Кубок Первого канала и турнир шоу-программ "Русский вызов".

Петросян отдыхает, Тутберидзе работает

Отбор в Финал Гран-при России проводился, по аналогии с международной серией, по результатам осенних этапов, которые прошли в Магнитогорске, Красноярске, Казани, Москве и Омске. Также учитывались результаты чемпионата России, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.
В итоге Финал Гран-при России собрал практически всех сильнейших фигуристов страны. Единственное исключение - в Челябинске не выступит трехкратная чемпионка России Аделия Петросян. Она приняла решение взять паузу после Олимпийских игр в Италии, где заняла шестое место. Впрочем, перерыв будет недолгим - фигуристка вряд ли пропустит Кубок Первого канала. Также уже известно, что Петросян примет участие в весеннем шоу-туре Этери Тутберидзе.
В отсутствии единственной российской участницы Олимпиады в женском одиночном катании главной претенденткой на победу в Челябинске станет Алиса Двоеглазова. По ходу сезона эта фигуристка стабильно исполняла элементы ультра-си, и если эта тенденция сохранится в Финале Гран-при, вряд ли кто-то сможет помешать ей завоевать золото.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алиса Двоеглазова
Как и Петросян, Двоеглазова - ученица Этери Тутберидзе. А среди других претенденток на пьедестал также фигуристки из группы заслуженного тренера России, владеющие элементами ультра-си - Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова. Бросить вызов им вновь может бронзовая медалистка чемпионата России Мария Захарова, в арсенале которой есть четверной тулуп.
В турнире одиночниц в Челябинске также выступят Ксения Гущина, Мария Елисова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова и Вероника Яметова.

Россыпь квадов решит

Другой российский фигурист-олимпиец - Петр Гуменник - не стал сбавлять обороты после Милана и решил побороться за победу в турнире, который он блистательно выиграл год назад, чем во многом и гарантировал себе олимпийскую путевку. Впрочем, отличное выступление на Играх и колоссальная популярность - не гарантия того, что в Челябинск будет стопроцентным фаворитом. В последние годы мужское одиночное катание в России на подъеме, и на равных с Гуменником способны сразиться сразу несколько спортсменов.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВладислав Дикиджи
Владислав Дикиджи - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Владислав Дикиджи
В первую очередь это три экс-чемпиона России - Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Эти фигуристы год назад рассматривались в качестве кандидатов на участие в олимпийской квалификации, и у каждого были свои козыри. Есть они у них и сейчас. В первую очередь, это четверные прыжки: как и Гуменник, каждый из его соперников способен выдавать целую россыпь квадов в программах. Результат же будет зависеть, разумеется, от чистоты их исполнения.
Также в турнире выступят Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Николай Угожаев и Григорий Федоров. В этой компании вполне может найтись "темная лошадка", которая обскачет кого-то из фаворитов.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Спортивные пары. Произвольная программа
В турнире спортивных пар главная интрига - очередная серия противостояния Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Ставки в этой игре повышаются. После того, как Бойкова и Козловский освоили выброс в четыре оборота и стали достаточно регулярно исполнять его в прокатах, этот же элемент ультра-си появился и у конкурентов. Правда, на чемпионате России по прыжкам месячной давности ни одна из этих двух пар не сумела исполнить зачетную попытку четверного выброса. Но можно не сомневаться, что в Челябинске что те, что другие будут пытаться бить этим козырем.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Также в парном катании выступят Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.
Танцевальный турнир Финала Гран-при России должен стать очередным столкновением молодости и опыта. Пока что Александра Степанова и Иван Букин - а именно они представляют опыт, как многократные чемпионы России и призеры чемпионатов Европы - брали верх над рвущимися к вершине Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Но в Челябинске все может измениться. Лидерство ветеранов не вечно, да и их отрыв от преследователей на турнирах нынешнего сезона не выглядел непреодолимым. Как всегда бывает в самой субъективной дисциплине фигурного катания, многое будет зависеть от настроя судейской бригады.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВасилиса Кагановская и Максим Некрасов
Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Среди остальных участников Финала Гран-при России в танцах на льду - Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд. Анна Щербакова и Егор Гончаров не смогут выступить в этом турнире из-за травмы партнера.

Где смотреть

Соревнования пройдут на ледовой арене "Трактор", их покажет Первый канал.

Расписание

6 марта
16:30 - Спортивные пары, короткая программа (здесь и далее время московское)
18:00 - Танцы на льду, ритм-танец
7 марта
13:00 - Женщины, короткая программа
15:00 - Мужчины, короткая программа
8 марта
13:00 - Спортивные пары, произвольная программа
14:40 - Танцы на льду, произвольный танец
9 марта
13:00 - Женщины, произвольная программа
15:10 - Мужчины, произвольная программа
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Тутберидзе рассказала о различии в тренировочном подходе с Винер
5 марта, 19:07
 
Фигурное катаниеПавел ДроздПётр ГуменникАделия ПетросянАвторы РИА Новости СпортАлиса ДвоеглазоваАлександра БойковаДмитрий КозловскийАлександр ГаллямовАнастасия Мишина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала