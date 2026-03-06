Рейтинг@Mail.ru
Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:45 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/figuristy-2079101185.html
Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо
Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо
Бывший чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, пошутил, что нужно провести турнир, где все российские... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T18:45:00+03:00
2026-03-06T18:45:00+03:00
фигурное катание
спорт
дмитрий козловский
александра бойкова
аделия петросян
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_0:112:3124:1869_1920x0_80_0_0_d097362be08948532c0d85d26bdb355c.jpg
https://ria.ru/20260306/gallyamov-2079095657.html
https://ria.ru/20260306/kozlovskij-2079099719.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053534364_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_e5af8a7ad95d32f5a11fe95b9fb66fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий козловский, александра бойкова, аделия петросян, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Козловский, Александра Бойкова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник
Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо

Козловский: нужен турнир, где фигуристы из РФ катались бы плохо, тогда их вернут

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, пошутил, что нужно провести турнир, где все российские фигуристы катались бы максимально плохо, и тогда бы их вернули на международную арену.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступления на международных стартах. Единственным исключением стал допуск Петра Гуменника и Аделии Петросян до Олимпийских игр в Италии. В пятницу в Челябинске стартовал Финал Гран-при России, Бойкова и Козловский чисто исполнили короткую программу, как и их главные конкуренты - двукратные бронзовые призеры Олимпиады Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Рику Миура и Рюити Кихара - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Галлямов прокомментировал мировой рекорд японской пары на Олимпиаде
Вчера, 18:14
"Нам нужно провести турнир, где мы будем очень плохо кататься. Тогда, может быть, они это посмотрят и нас вернут", - сказал Козловский журналистам.
Бойкова и Козловский исполнили программу под музыку из "Лебединого озера", с которой они выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине. "Мы довольны, что во второй половине сезона катаем эту программу, это наша отдушина по международной арене", - сказала Бойкова. "Получается, что это воспоминания из прошлого, - добавил Козловский. - Не хочется переходить к резким фразам, но это приятный момент, который мы с удовольствием вспоминаем. Эта программа для нас связана с международными стартами".
Козловский признался, что ему было грустно пропускать Олимпиаду-2026. "Грустно. В целом впечатления смешанные, Олимпиада получилась очень странной. Не могу назвать ни одного вида, где не осталось странного осадка. Везде разочарования, странные моменты, начиная с первого вида", - заключил фигурист.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России
Вчера, 18:38
 
Фигурное катаниеСпортДмитрий КозловскийАлександра БойковаАделия ПетросянПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала