Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, пошутил, что нужно провести турнир, где все российские фигуристы катались бы максимально плохо, и тогда бы их вернули на международную арену.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от выступления на международных стартах. Единственным исключением стал допуск Петра Гуменника
и Аделии Петросян
до Олимпийских игр в Италии
. В пятницу в Челябинске
стартовал Финал Гран-при России
, Бойкова и Козловский
чисто исполнили короткую программу, как и их главные конкуренты - двукратные бронзовые призеры Олимпиады Анастасия Мишина
и Александр Галлямов
.
"Нам нужно провести турнир, где мы будем очень плохо кататься. Тогда, может быть, они это посмотрят и нас вернут", - сказал Козловский журналистам.
Бойкова и Козловский исполнили программу под музыку из "Лебединого озера", с которой они выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине
. "Мы довольны, что во второй половине сезона катаем эту программу, это наша отдушина по международной арене", - сказала Бойкова. "Получается, что это воспоминания из прошлого, - добавил Козловский. - Не хочется переходить к резким фразам, но это приятный момент, который мы с удовольствием вспоминаем. Эта программа для нас связана с международными стартами".
Козловский признался, что ему было грустно пропускать Олимпиаду-2026. "Грустно. В целом впечатления смешанные, Олимпиада получилась очень странной. Не могу назвать ни одного вида, где не осталось странного осадка. Везде разочарования, странные моменты, начиная с первого вида", - заключил фигурист.