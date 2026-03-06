Козловский: нужен турнир, где российские фигуристы катались бы плохо

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, пошутил, что нужно провести турнир, где все российские фигуристы катались бы максимально плохо, и тогда бы их вернули на международную арену.

"Нам нужно провести турнир, где мы будем очень плохо кататься. Тогда, может быть, они это посмотрят и нас вернут", - сказал Козловский журналистам.

Бойкова и Козловский исполнили программу под музыку из "Лебединого озера", с которой они выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине . "Мы довольны, что во второй половине сезона катаем эту программу, это наша отдушина по международной арене", - сказала Бойкова. "Получается, что это воспоминания из прошлого, - добавил Козловский. - Не хочется переходить к резким фразам, но это приятный момент, который мы с удовольствием вспоминаем. Эта программа для нас связана с международными стартами".