ЕС ищет решение энергетических проблем, заявил Дмитриев - РИА Новости, 06.03.2026
16:51 06.03.2026
ЕС ищет решение энергетических проблем, заявил Дмитриев
экономика, россия, катар, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, Катар, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Еврокомиссия
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Александр Гальперин
Кирилл Дмитриев . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Евросоюз отчаянно ищет решение своих энергетических проблем, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС отчаянно ищет решение энергетических проблем. Как насчет самого реалистичного из них: уволить Урсулу (фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии - ред.) и Каю (Каллас, главу евродипломатии - ред.) и начать молить о российской энергии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
