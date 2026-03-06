ЕС ищет решение энергетических проблем, заявил Дмитриев

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Евросоюз отчаянно ищет решение своих энергетических проблем, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС отчаянно ищет решение энергетических проблем. Как насчет самого реалистичного из них: уволить Урсулу (фон дер Ляйен, главу Еврокомиссии - ред.) и Каю (Каллас, главу евродипломатии - ред.) и начать молить о российской энергии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.