Ефимов: площадь станции метро "Бирюлево" превысит 13 тысяч "квадратов"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Площадь будущей станции метро "Бирюлево" в Москве составит около 13,7 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В составе будущей конечной станции Бирюлевской линии метро запроектировано 86 помещений, которые разместятся на четырех уровнях. Большая площадь отведена под технические нужды и размещение различного оборудования, которое обеспечит безопасность и комфорт пассажиров и сотрудников метрополитена. Сейчас продолжается проектирование станционного комплекса параллельно с подготовкой площадки под будущее строительство", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что станция получит платформу островного типа и два подземных вестибюля. Один из них обеспечит выход к железнодорожному вокзалу, который появится на Павелецком направлении.

Бирюлевская линия с десятью станциями пройдет от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.