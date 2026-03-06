https://ria.ru/20260306/efimov-2079087177.html
Ефимов: площадь станции метро "Бирюлево" превысит 13 тысяч "квадратов"
Ефимов: площадь станции метро "Бирюлево" превысит 13 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 06.03.2026
Ефимов: площадь станции метро "Бирюлево" превысит 13 тысяч "квадратов"
Площадь будущей станции метро "Бирюлево" в Москве составит около 13,7 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:46:00+03:00
2026-03-06T17:46:00+03:00
2026-03-06T17:46:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: площадь станции метро "Бирюлево" превысит 13 тысяч "квадратов"
Ефимов: площадь станции метро "Бирюлево" в Москве превысит 13 тысяч "квадратов"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Площадь будущей станции метро "Бирюлево" в Москве составит около 13,7 тысячи квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В составе будущей конечной станции Бирюлевской линии метро запроектировано 86 помещений, которые разместятся на четырех уровнях. Большая площадь отведена под технические нужды и размещение различного оборудования, которое обеспечит безопасность и комфорт пассажиров и сотрудников метрополитена. Сейчас продолжается проектирование станционного комплекса параллельно с подготовкой площадки под будущее строительство", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что станция получит платформу островного типа и два подземных вестибюля. Один из них обеспечит выход к железнодорожному вокзалу, который появится на Павелецком направлении.
Бирюлевская линия с десятью станциями пройдет от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская" Бирюлевской ветки.