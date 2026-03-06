https://ria.ru/20260306/efimov-2078985716.html
Ефимов: в Басманном районе возведут общественно-деловой комплекс
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Басманном районе Москвы возведут крупный общественно-деловой комплекс по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru. Редевелопмент затронет площадку на Верхней Сыромятнической улице, во владении 7.
"По программе комплексного развития территорий будут реорганизованы два участка рядом с Курским вокзалом общей площадью 1,35 гектара. Благодаря проекту в центре столицы появится общественно-деловой комплекс общей площадью свыше 90 тысяч квадратных метров. Там будут организованы 2,5 тысячи рабочих мест. Второй участок благоустроят", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, инвестиции оцениваются примерно в 28,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - почти в 1,2 миллиарда рублей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития четырех территорий во Внукове.