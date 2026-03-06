https://ria.ru/20260306/efimov-2078832549.html
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить более 100 млрд рублей
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить более 100 млрд рублей
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить более 100 млрд рублей
Экспертиза строительных проектов в Москве позволила сэкономить свыше 100 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 06.03.2026
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
москва
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Экспертиза строительных проектов в Москве позволила сэкономить свыше 100 миллиардов рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Государственная экспертиза позволяет закладывать экономию в строительстве еще на этапе согласования проектной документации. Она достигается за счет оптимизации сметных показателей, технических и технологических решений. Благодаря этой работе за минувший год первоначально заявленная стоимость градостроительных проектов в столице снизилась на 10,8 процента, а экономия достигла 100,2 миллиарда рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что организации, которые полностью финансируются из городского бюджета, сэкономили 76,3 миллиарда рублей. Это на 60,6% больше, чем было в 2024 году.
На организации, где город является учредителем, пришлось 23,9 миллиарда рублей сэкономленных средств, добавляется в пресс-релизе.