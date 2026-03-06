https://ria.ru/20260306/dnepr-2078971090.html
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 06.03.2026
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли до 375 военных, четыре боевые бронемашины и 87 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:27:00+03:00
2026-03-06T12:27:00+03:00
2026-03-06T12:33:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575245_0:15:3095:1756_1920x0_80_0_0_8bf7b39c9cbc6fa48ca599921b2f85ad.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ebf6c75259f18bb9e3d0563692bb255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли до 375 военных в зоне действия "Днепра"