Рейтинг@Mail.ru
День республики Дагестан состоялся в РЭЦ - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/dagestan-2079079121.html
День республики Дагестан состоялся в РЭЦ
День республики Дагестан состоялся в РЭЦ - РИА Новости, 06.03.2026
День республики Дагестан состоялся в РЭЦ
Первое в этом году мероприятие, посвященное регионам России, - республике Дагестан, прошло в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ), рассказали в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:22:00+03:00
2026-03-06T17:22:00+03:00
экономика
республика дагестан
сергей меликов
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
вероника никишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика дагестан, сергей меликов, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, вероника никишина
Экономика, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк, Вероника Никишина
День республики Дагестан состоялся в РЭЦ

В РЭЦ прошел День республики Дагестан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первое в этом году мероприятие, посвященное регионам России, - республике Дагестан, прошло в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ), рассказали в организации.
"В Российском экспортном центре (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) прошло первое в 2026 году мероприятие, посвященное субъектам РФ - День республики Дагестан. В рамках деловой программы эксперты РЭЦ и представители региона обсудили вопросы оптимизации транспортного коридора "Север-Юг", продвижения продукции на зарубежные рынки и новые экспортные потребности республики", - говорится в сообщении РЭЦ.
Дагестан обладает большим экспортным потенциалом в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма. У него уникальные логистические возможности, поскольку регион интегрирован в международный транспортный коридор "Север – Юг". Дагестан активно выходит на рынки дальнего зарубежья, одновременно укрепляя сотрудничество со странами СНГ.
"Для нас крайне важно, чтобы региональные компании имели доступ к современным инструментам поддержки, которые предоставляет Российский экспортный центр. По итогам прошлого года в Дагестане успешно реализованы мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и достигнуты плановые показатели федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Уверен, что совместная работа позволит нам не только сохранить, но и приумножить достигнутые результаты", - сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.
Инфраструктура поддержки экспорта Дагестана набирает обороты. Это позволяет вовлекать новые компании в экспорт и использовать федеральные и региональные меры поддержки для увеличения объема экспортных поставок. В 2025 году РЭЦ уже оказал более 150 услуг 84 компаниям Дагестана.
"Уверена, в текущем году вырастут как объемы поддержки, так и число компаний, использующих сервисы РЭЦ. Мы видим большой резерв по экспорту: и в сегменте крупного бизнеса, и большое количество компаний сегмента МСП, особенно народные промыслы, которые обязаны быть экспортерами не только для того, чтобы создавать экономическое благополучие, но и популяризировать образ Дагестана и России за рубежом", – отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Помимо деловой программы, мероприятие включало выставку, на которой представлены образцы продукции с высоким экспортным потенциалом.
В завершении мероприятия вице-президент РЭЦ Алексей Солодов вручил свидетельства о прохождении добровольной сертификации "Сделано в России" руководителям трех компаний республики. Сертификаты, подтверждающие высокое качество продукции при освоении зарубежных рынков, получила компания "Дагестан Стекло Тара", Каспийский завод стекловолокна и бренд женской одежды Аршаевы.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаРеспублика ДагестанСергей МеликовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РосэксимбанкВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала