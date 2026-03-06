День республики Дагестан состоялся в РЭЦ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первое в этом году мероприятие, посвященное регионам России, - республике Дагестан, прошло в Российском экспортном центре (РЭЦ, группа ВЭБ), рассказали в организации.

"В Российском экспортном центре (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) прошло первое в 2026 году мероприятие, посвященное субъектам РФ - День республики Дагестан. В рамках деловой программы эксперты РЭЦ и представители региона обсудили вопросы оптимизации транспортного коридора "Север-Юг", продвижения продукции на зарубежные рынки и новые экспортные потребности республики", - говорится в сообщении РЭЦ.

Дагестан обладает большим экспортным потенциалом в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма. У него уникальные логистические возможности, поскольку регион интегрирован в международный транспортный коридор "Север – Юг". Дагестан активно выходит на рынки дальнего зарубежья, одновременно укрепляя сотрудничество со странами СНГ.

"Для нас крайне важно, чтобы региональные компании имели доступ к современным инструментам поддержки, которые предоставляет Российский экспортный центр. По итогам прошлого года в Дагестане успешно реализованы мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и достигнуты плановые показатели федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Уверен, что совместная работа позволит нам не только сохранить, но и приумножить достигнутые результаты", - сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов.

Инфраструктура поддержки экспорта Дагестана набирает обороты. Это позволяет вовлекать новые компании в экспорт и использовать федеральные и региональные меры поддержки для увеличения объема экспортных поставок. В 2025 году РЭЦ уже оказал более 150 услуг 84 компаниям Дагестана.

"Уверена, в текущем году вырастут как объемы поддержки, так и число компаний, использующих сервисы РЭЦ. Мы видим большой резерв по экспорту: и в сегменте крупного бизнеса, и большое количество компаний сегмента МСП, особенно народные промыслы, которые обязаны быть экспортерами не только для того, чтобы создавать экономическое благополучие, но и популяризировать образ Дагестана и России за рубежом", – отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.

Помимо деловой программы, мероприятие включало выставку, на которой представлены образцы продукции с высоким экспортным потенциалом.

В завершении мероприятия вице-президент РЭЦ Алексей Солодов вручил свидетельства о прохождении добровольной сертификации "Сделано в России" руководителям трех компаний республики. Сертификаты, подтверждающие высокое качество продукции при освоении зарубежных рынков, получила компания "Дагестан Стекло Тара", Каспийский завод стекловолокна и бренд женской одежды Аршаевы.