Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:17 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/chislo-2079038363.html
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье - РИА Новости, 06.03.2026
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье
Количество модульных защитных сооружений увеличат в Белгородской области, средств из федерального бюджета выделено на 700 укрытий, в ближайшее время десять... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:17:00+03:00
2026-03-06T15:17:00+03:00
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
https://ria.ru/20260303/gladkov-2078113609.html
https://ria.ru/20260219/belgorod-2075470141.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье

Гладков сообщил о выделении средств на 700 модульных укрытий в приграничье

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 6 мар – РИА Новости. Количество модульных защитных сооружений увеличат в Белгородской области, средств из федерального бюджета выделено на 700 укрытий, в ближайшее время десять установят в Грайворонском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Обратились в правительство Российской Федерации, ждем поступления денег для производства 700 модульных укрытий. Деньги сразу же отдаем в производство и начнем поставлять уже вдоль всего приграничья — это у нас 300 километров", — сказал Гладков в своих соцсетях.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Гладков сообщил о перечислении средств пострадавшему от атак ВСУ бизнесу
3 марта, 10:26
Глава региона отметил, что в первую очередь дополнительные укрытия появятся в Грайворонском округе – уже в ближайшее время в округе будет установлено 10 новых модульных конструкций. Их разместят в самых проходимых местах с высокой плотностью населения.
"Понимаем необходимость увеличения количества защитных сооружений. Например, в Грайворонском округе по примеру Борисовки сейчас будет возводиться еще 10 укрытий. И из внебюджетного фонда оплатили еще 10. И в ближайшее время, когда придут, будем раздавать по приграничью", — подчеркнул Гладков.
По данным региональных властей, в области для обеспечения безопасности и защиты населения на сегодняшний день установлено более 2,5 тысячи укрытий. Их расположение корректируется в зависимости от оперативной обстановки и времени года. Например, летом их размещают в местах массового отдыха людей.
Рядом с укрытиями размещены большие аптечки, чтобы в случае обстрела со стороны ВСУ каждый мог оказать раненому первую помощь до прибытия врачей. Кроме того, внутри каждого укрытия есть понятная каждому инструкция с алгоритмами действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Депутаты Белгородской областной Думы на заседании - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Клепиков: средства маткапитала в Белогорье могут направить на генераторы
19 февраля, 13:48
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала