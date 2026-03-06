https://ria.ru/20260306/chislo-2079038363.html
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье - РИА Новости, 06.03.2026
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье
Количество модульных защитных сооружений увеличат в Белгородской области, средств из федерального бюджета выделено на 700 укрытий, в ближайшее время десять... РИА Новости, 06.03.2026
Гладков сообщил о выделении средств на модульные укрытия в приграничье
БЕЛГОРОД, 6 мар – РИА Новости. Количество модульных защитных сооружений увеличат в Белгородской области, средств из федерального бюджета выделено на 700 укрытий, в ближайшее время десять установят в Грайворонском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Обратились в правительство Российской Федерации, ждем поступления денег для производства 700 модульных укрытий. Деньги сразу же отдаем в производство и начнем поставлять уже вдоль всего приграничья — это у нас 300 километров", — сказал Гладков в своих соцсетях.
Глава региона отметил, что в первую очередь дополнительные укрытия появятся в Грайворонском округе – уже в ближайшее время в округе будет установлено 10 новых модульных конструкций. Их разместят в самых проходимых местах с высокой плотностью населения.
"Понимаем необходимость увеличения количества защитных сооружений. Например, в Грайворонском округе по примеру Борисовки сейчас будет возводиться еще 10 укрытий. И из внебюджетного фонда оплатили еще 10. И в ближайшее время, когда придут, будем раздавать по приграничью", — подчеркнул Гладков.
По данным региональных властей, в области для обеспечения безопасности и защиты населения на сегодняшний день установлено более 2,5 тысячи укрытий. Их расположение корректируется в зависимости от оперативной обстановки и времени года. Например, летом их размещают в местах массового отдыха людей.
Рядом с укрытиями размещены большие аптечки, чтобы в случае обстрела со стороны ВСУ каждый мог оказать раненому первую помощь до прибытия врачей. Кроме того, внутри каждого укрытия есть понятная каждому инструкция с алгоритмами действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.