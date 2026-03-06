СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) направил петицию послу Республики Польша в РФ Кшиштофу Адаму Краевскому с требованием принять меры для немедленного освобождения археолога Александра Бутягина из‑под стражи.

"Сотрудники и студенты Санкт‑Петербургского государственного университета обращаются к вам с настоятельной просьбой принять меры для немедленного освобождения Александра Михайловича Бутягина из‑под стражи, предотвращения его экстрадиции и проведения прозрачного расследования с соблюдением международных норм. Настоящее письмо подписано студентами и сотрудниками Санкт‑Петербургского государственного университета в поддержку выдающегося ученого", - говорится в письме, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что, в соответствии с заявлением МИД РФ, археолог с мировым именем занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий.

"В ходе своей работы А. М. Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года - от властей Украины . Все обнаруженные специалистом находки передавались в Восточно‑Крымский музей‑заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма", - сказано в письме.