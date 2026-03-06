https://ria.ru/20260306/butyagin-2078964652.html
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина - РИА Новости, 06.03.2026
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) направил петицию послу Республики Польша в РФ Кшиштофу Адаму Краевскому с требованием принять меры для... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:04:00+03:00
2026-03-06T12:04:00+03:00
2026-03-06T12:04:00+03:00
россия
украина
александр бутягин
санкт-петербургский государственный университет
польша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061324275_34:226:2652:1699_1920x0_80_0_0_e7657008397f935f7565bcfbd45cc942.jpg
https://ria.ru/20260303/butyagin-2078139525.html
россия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061324275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bef0a1c48da6e62688098b2f06a8cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, александр бутягин, санкт-петербургский государственный университет, польша, общество
Россия, Украина, Александр Бутягин, Санкт-Петербургский государственный университет, Польша, Общество
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина
СПбГУ направил петицию послу Польши в РФ с требованием освободить Бутягина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) направил петицию послу Республики Польша в РФ Кшиштофу Адаму Краевскому с требованием принять меры для немедленного освобождения археолога Александра Бутягина из‑под стражи.
"Сотрудники и студенты Санкт‑Петербургского государственного университета обращаются к вам с настоятельной просьбой принять меры для немедленного освобождения Александра Михайловича Бутягина
из‑под стражи, предотвращения его экстрадиции и проведения прозрачного расследования с соблюдением международных норм. Настоящее письмо подписано студентами и сотрудниками Санкт‑Петербургского государственного университета в поддержку выдающегося ученого", - говорится в письме, опубликованном на сайте
университета.
Отмечается, что, в соответствии с заявлением МИД РФ, археолог с мировым именем занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий.
"В ходе своей работы А. М. Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года - от властей Украины
. Все обнаруженные специалистом находки передавались в Восточно‑Крымский музей‑заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма", - сказано в письме.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.