СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина
12:04 06.03.2026
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина - РИА Новости, 06.03.2026
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) направил петицию послу Республики Польша в РФ Кшиштофу Адаму Краевскому с требованием принять меры для... РИА Новости, 06.03.2026
россия, украина, александр бутягин, санкт-петербургский государственный университет, польша, общество
Россия, Украина, Александр Бутягин, Санкт-Петербургский государственный университет, Польша, Общество
СПбГУ направил петицию послу Польши с требованием освободить Бутягина

СПбГУ направил петицию послу Польши в РФ с требованием освободить Бутягина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Бутягин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) направил петицию послу Республики Польша в РФ Кшиштофу Адаму Краевскому с требованием принять меры для немедленного освобождения археолога Александра Бутягина из‑под стражи.
"Сотрудники и студенты Санкт‑Петербургского государственного университета обращаются к вам с настоятельной просьбой принять меры для немедленного освобождения Александра Михайловича Бутягина из‑под стражи, предотвращения его экстрадиции и проведения прозрачного расследования с соблюдением международных норм. Настоящее письмо подписано студентами и сотрудниками Санкт‑Петербургского государственного университета в поддержку выдающегося ученого", - говорится в письме, опубликованном на сайте университета.
Отмечается, что, в соответствии с заявлением МИД РФ, археолог с мировым именем занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий.
"В ходе своей работы А. М. Бутягин получал все необходимые разрешения от соответствующих компетентных органов, в том числе в период до 2014 года - от властей Украины. Все обнаруженные специалистом находки передавались в Восточно‑Крымский музей‑заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма", - сказано в письме.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Суд в Польше рассмотрит запрос Киева об экстрадиции Бутягина 18 марта
3 марта, 11:46
 
РоссияУкраинаАлександр БутягинСанкт-Петербургский государственный университетПольшаОбщество
 
 
