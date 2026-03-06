Рейтинг@Mail.ru
Глава управления буддистов рассказал, когда отмечают "буддийское 8 марта"
Религия
 
18:55 06.03.2026
Глава управления буддистов рассказал, когда отмечают "буддийское 8 марта"
Глава управления буддистов рассказал, когда отмечают "буддийское 8 марта"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) рассказал РИА Новости, что в буддизме есть аналог 8 марта, религиозный праздник, который называют днем матери.
"Конечно, по буддийским традициям 8 марта мы не отмечаем, но российские буддисты, как и все светские люди, в этот день поздравляют своих женщин,- жен, матерей, сестер", - отметил собеседник агентства.
"Если говорить про религиозный аналог этого праздника, у нас есть один из четырех главных буддистских праздников - День нисхождения Будды из рая 33 божеств, в народе называется буддийским днем матери, так как именно ради своей матери Будда отправился в рай 33 божеств, чтобы даровать ей учение", - рассказал геше Йонтен.
Он отметил, что традиционно в этот день верующие уделяют большое внимание изучению и практике Дхармы, принимают обеты, совершают добрые деяния, проявляют заботу о пожилых людях, занимаются медитацией.
Праздник отмечают в 22-й день девятого месяца по лунному календарю. В 2026 год у он приходится на 23 октября. Согласно учению, мать Будды Шакьямуни умерла на седьмой день после его рождения и переродилась в раю 33 божеств.
Когда Будде исполнился 41 год, уже просветленный, он решил отправиться в рай 33 божеств, чтобы там даровать учение для своей мамы. Но на земле ученики Будды молили его вернуться и продолжить здесь даровать учение. Поэтому спустя три месяца Будда снова спустился на землю. Произошло это в местечке Санкиса (Санкасья) в Индии.
