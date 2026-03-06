Рейтинг@Mail.ru
15:25 06.03.2026
Бразилия сократила закупки удобрений из России до минимума
Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. РИА Новости, 06.03.2026
экономика, бразилия, россия
Бразилия сократила закупки удобрений из России до минимума

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бразилия в феврале сократила импорт российских удобрений до минимальной за пять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, по итогам февраля бразильские импортеры ввезли удобрений из России на 152,4 миллиона долларов против 258,7 миллиона в аналогичном периоде годом ранее. Таким образом, сумма закупок сократилась в 1,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт опустился до минимальной суммы с апреля 2021 года, когда она составляла 133,3 миллиона долларов.
Больше всего Бразилия закупила из России смешанных и азотных удобрений - на 63,9 миллиона и 45 миллионов долларов соответственно.
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда
1 марта, 06:42
Эстония нарастила импорт активированного угля из России до рекорда
