"Проблемы в обороне никуда не делись": Бояринцев о поражении "Спартака"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Крупное поражение "Спартака" в московском дерби вызвано как хорошей игрой футболистов "Динамо", так и проблемами "красно-белых" в обороне, заявил РИА Новости четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе "Спартака" Денис Бояринцев.

"Испанские специалисты хороши в постановке игры, ставке на контроль мяча и больше склонны к атакующему футболу. Но приходит очередной специалист. Может быть, он наладит игру в обороне. Пока проблема в защите очевидна, она была и остается", - добавил собеседник агентства.