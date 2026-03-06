"Проблемы в обороне никуда не делись": Бояринцев о поражении "Спартака"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Крупное поражение "Спартака" в московском дерби вызвано как хорошей игрой футболистов "Динамо", так и проблемами "красно-белых" в обороне, заявил РИА Новости четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе "Спартака" Денис Бояринцев.
"Спартак" в четверг на выезде потерпел разгромное поражение от "Динамо" (2:5) в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России. Эта игра стала второй для испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе.
"В этом матче "Динамо" здорово сыграло. Как и в первом туре после возобновления чемпионата России была уверенная победа, так и вчера. Команда играла агрессивно и интересно, держала хороший темп и забивала хорошие мячи. А у "Спартака", как всегда, есть проблемы в обороне, ничего не меняется", - сказал Бояринцев.
"Испанские специалисты хороши в постановке игры, ставке на контроль мяча и больше склонны к атакующему футболу. Но приходит очередной специалист. Может быть, он наладит игру в обороне. Пока проблема в защите очевидна, она была и остается", - добавил собеседник агентства.
Ответная встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоится 18 марта.