Рейтинг@Mail.ru
"Проблемы в обороне никуда не делись": Бояринцев о поражении "Спартака"
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:47 06.03.2026
"Проблемы в обороне никуда не делись": Бояринцев о поражении "Спартака"
футбол
спорт
карлос карседо
денис бояринцев
спартак москва
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21911/15/219111533_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_d779ccc885b2e4c70dea52d6f32ceae9.jpg
спорт, карлос карседо, денис бояринцев, спартак москва, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Карлос Карседо, Денис Бояринцев, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Проблемы в обороне никуда не делись": Бояринцев о поражении "Спартака"

Бояринцев объяснил поражение "Спартака" проблемами в обороне

© РИА Новости / Илья ПиталевДенис Бояринцев
Денис Бояринцев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Денис Бояринцев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Крупное поражение "Спартака" в московском дерби вызвано как хорошей игрой футболистов "Динамо", так и проблемами "красно-белых" в обороне, заявил РИА Новости четырехкратный серебряный призер чемпионата России в составе "Спартака" Денис Бояринцев.
"Спартак" в четверг на выезде потерпел разгромное поражение от "Динамо" (2:5) в первом полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России. Эта игра стала второй для испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Ветеран "Спартака" назвал проблему команды после разгрома от "Динамо"
Вчера, 12:58
"В этом матче "Динамо" здорово сыграло. Как и в первом туре после возобновления чемпионата России была уверенная победа, так и вчера. Команда играла агрессивно и интересно, держала хороший темп и забивала хорошие мячи. А у "Спартака", как всегда, есть проблемы в обороне, ничего не меняется", - сказал Бояринцев.
"Испанские специалисты хороши в постановке игры, ставке на контроль мяча и больше склонны к атакующему футболу. Но приходит очередной специалист. Может быть, он наладит игру в обороне. Пока проблема в защите очевидна, она была и остается", - добавил собеседник агентства.
Ответная встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоится 18 марта.
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Зайнутдинов может вернуться в общую группу "Динамо" до паузы в РПЛ
Вчера, 13:48
 
Футбол Спорт Карлос Карседо Денис Бояринцев Спартак Москва Динамо Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
