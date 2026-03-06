https://ria.ru/20260306/bobrovskiy-2079148321.html
"Флорида" работает над новым контрактом Бобровского, пишут СМИ
"Флорида" работает над новым контрактом Бобровского, пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" работает над новым соглашением с российским голкипером Сергеем Бобровским, сообщает журналист Пьер... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Флорида" работает над новым контрактом Бобровского, пишут СМИ
Пьер Лебрюн: "Флорида" работает над новым контрактом вратаря Бобровского