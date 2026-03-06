"Флорида" работает над новым контрактом Бобровского, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" работает над новым соглашением с российским голкипером Сергеем Бобровским, сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети Х.

В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.