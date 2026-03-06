Рейтинг@Mail.ru
Клуб Макдэвида ведет переговоры с российским вратарем, пишут СМИ
Хоккей
 
06.03.2026
Клуб Макдэвида ведет переговоры с российским вратарем, пишут СМИ
Клуб Макдэвида ведет переговоры с российским вратарем, пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" заинтересован во вратаре "Флориды Пантерз" Сергее Бобровском, сообщает журналист Кевин Уикс. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Клуб Макдэвида ведет переговоры с российским вратарем, пишут СМИ

Журналист Уикс: "Эдмонтон" ведет переговоры с российским вратарем Бобровским

Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" заинтересован во вратаре "Флориды Пантерз" Сергее Бобровском, сообщает журналист Кевин Уикс.
В пятницу завершится период обменов в НХЛ.
"Мне известно, что "Ойлерз" и сторона Бобровского ведут переговоры", - приводит слова Уикса канадское издание The Hockey Writers.
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года, он дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс", в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на время локаута выступал за петербургский СКА. На счету Бобровского в НХЛ 797 матчей в регулярных чемпионатах и 451 победа, что является наилучшим показателем среди российских вратарей.
В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.
