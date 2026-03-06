https://ria.ru/20260306/bobrovskiy-2079111431.html
Клуб Макдэвида ведет переговоры с российским вратарем, пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" заинтересован во вратаре "Флориды Пантерз" Сергее Бобровском, сообщает журналист Кевин Уикс. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
хоккей
сергей бобровский
эдмонтон ойлерз
флорида пантерз
континентальная хоккейная лига (кхл)
национальная хоккейная лига (нхл)
