Российская ПВО за неделю сбила 2154 беспилотника

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили 22 снаряда HIMARS, 62 авиационные бомбы и 2154 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 960 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 060 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 654 орудия полевой артиллерии и минометов, 55 999 единиц специальной военной автомобильной техники.