Российская ПВО за неделю сбила 2154 беспилотника
Российская ПВО за неделю сбила 2154 беспилотника - РИА Новости, 06.03.2026
Российская ПВО за неделю сбила 2154 беспилотника
Силы ПВО за неделю уничтожили 22 снаряда HIMARS, 62 авиационные бомбы и 2154 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:40:00+03:00
2026-03-06T12:40:00+03:00
2026-03-06T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили 22 снаряда HIMARS, 62 авиационные бомбы и 2154 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 62 управляемые авиационные бомбы, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", крылатая ракета большой дальности "Фламинго" и 2154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 119 960 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 060 танков и других боевых бронированных машин, 1681 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 654 орудия полевой артиллерии и минометов, 55 999 единиц специальной военной автомобильной техники.