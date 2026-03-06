Флик назвал цели "Барселоны" на сезон

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик заявил, что главными целями команды на сезон являются победы в Лиге чемпионов и чемпионате Испании по футболу.
Во вторник "Барселона" дома разгромила "Атлетико" со счетом 3:0, но не смогла выйти в финал турнира, уступив по сумме двух матчей (3:4). Каталонская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая мадридский "Реал" на 4 очка. "Барселона" также продолжает выступление в Лиге чемпионов, где сыграет против английского "Ньюкасла" в 1/8 финала.
«
"Моя цель сейчас - выиграть два оставшихся титула в этом сезоне", - приводит слова Флика с пресс-конференции Mundo Deportivo.
"Сейчас оно, конечно, важно, но сезон еще не закончен, - ответил тренер на вопрос о преимуществе перед "Реалом" в чемпионате. - До конца мая еще далеко. Времени и игр предостаточно. Во вторник у нас появились еще двое травмированных, у них тоже есть свои потери. Мы должны справиться с этим и двигаться дальше. Надо сохранять оптимизм в отношении того, что нельзя изменить, и принять это", - заявил Флик на вопрос о преимуществе перед "Реалом" в чемпионате.