В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода - РИА Новости, 06.03.2026
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода
Работники службы безопасности бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) остановили россиянина, который стоял на краю пешеходного перехода зоны прилета,... РИА Новости, 06.03.2026
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода
В аэропорту Бангкока остановили стоявшего на краю надземного перехода россиянина
БАНГКОК, 6 мар – РИА Новости. Работники службы безопасности бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) остановили россиянина, который стоял на краю пешеходного перехода зоны прилета, сообщили РИА Новости в Центре безопасности аэропорта.
Как сообщили в Центре, вечером 1 марта вызвал беспокойство окружающих иностранный пассажир, гражданин России
, который стоял у края пешеходного перехода третьего подъезда аэропорта на этаже зоны прилета.
"Сотрудники службы безопасности вместе с находившимися на месте другими пассажирами и работниками других служб аэропорта сумели его остановить и успокоить", - сообщили агентству сотрудники Центра.
По их словам, после этого служба безопасности аэропорта передала пассажира сотрудникам полиции для выяснения личности и обстоятельств происшедшего.
Собеседники агентства отметили, что служба безопасности аэропорта Суваннапхум всегда оперативно реагирует на проявления опасного поведения пассажиров или провожающих.
В посольстве России в Бангкоке
РИА Новости сообщили, что никаких уведомлений полиции Таиланда
о происшествии в аэропорту в дипмиссию РФ пока не поступало.
Площадка пешеходного перехода зоны прилета, по которому пассажиры переходят на эстакаду, куда могут подъехать за ними на автомобиле встречающие, находится на высоте около 15 метров над стоянкой такси и остановками рейсовых автобусов, расположенными у подъездов первого этажа здания аэропорта.