Рейтинг@Mail.ru
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 06.03.2026 (обновлено: 10:16 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/bangkok-2078929936.html
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода - РИА Новости, 06.03.2026
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода
Работники службы безопасности бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) остановили россиянина, который стоял на краю пешеходного перехода зоны прилета,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:58:00+03:00
2026-03-06T10:16:00+03:00
россия
бангкок
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078930810_0:34:1016:606_1920x0_80_0_0_f1588f042ff1cea0b0df3687c1e7e230.jpg
https://ria.ru/20260304/turist-2078448067.html
https://ria.ru/20260305/posolstvo-2078678093.html
россия
бангкок
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078930810_48:0:1016:726_1920x0_80_0_0_0969075e0cf27f6cf5b60451f0a21d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бангкок, таиланд
Россия, Бангкок, Таиланд
В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода

В аэропорту Бангкока остановили стоявшего на краю надземного перехода россиянина

© Кадр записи камеры видеонаблюденияРаботник службы безопасности бангкокского аэропорта останавливает россиянина, стоявшего на краю пешеходного перехода зоны прилета
Работник службы безопасности бангкокского аэропорта останавливает россиянина, стоявшего на краю пешеходного перехода зоны прилета - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Работник службы безопасности бангкокского аэропорта останавливает россиянина, стоявшего на краю пешеходного перехода зоны прилета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 6 мар – РИА Новости. Работники службы безопасности бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) остановили россиянина, который стоял на краю пешеходного перехода зоны прилета, сообщили РИА Новости в Центре безопасности аэропорта.
Как сообщили в Центре, вечером 1 марта вызвал беспокойство окружающих иностранный пассажир, гражданин России, который стоял у края пешеходного перехода третьего подъезда аэропорта на этаже зоны прилета.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Застрявший в Дубае россиянин рассказал, как отели обманывают туристов
4 марта, 13:42
"Сотрудники службы безопасности вместе с находившимися на месте другими пассажирами и работниками других служб аэропорта сумели его остановить и успокоить", - сообщили агентству сотрудники Центра.
По их словам, после этого служба безопасности аэропорта передала пассажира сотрудникам полиции для выяснения личности и обстоятельств происшедшего.
Собеседники агентства отметили, что служба безопасности аэропорта Суваннапхум всегда оперативно реагирует на проявления опасного поведения пассажиров или провожающих.
В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никаких уведомлений полиции Таиланда о происшествии в аэропорту в дипмиссию РФ пока не поступало.
Площадка пешеходного перехода зоны прилета, по которому пассажиры переходят на эстакаду, куда могут подъехать за ними на автомобиле встречающие, находится на высоте около 15 метров над стоянкой такси и остановками рейсовых автобусов, расположенными у подъездов первого этажа здания аэропорта.
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Посольство следит за ситуацией с россиянином, задержанным в Колумбии
5 марта, 11:03
 
РоссияБангкокТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала