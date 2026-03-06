В Бангкоке спасли россиянина, стоявшего на краю надземного перехода

БАНГКОК, 6 мар – РИА Новости. Работники службы безопасности бангкокского аэропорта Суваннапхум (Suvarnabhumi) остановили россиянина, который стоял на краю пешеходного перехода зоны прилета, сообщили РИА Новости в Центре безопасности аэропорта.

Как сообщили в Центре, вечером 1 марта вызвал беспокойство окружающих иностранный пассажир, гражданин России , который стоял у края пешеходного перехода третьего подъезда аэропорта на этаже зоны прилета.

"Сотрудники службы безопасности вместе с находившимися на месте другими пассажирами и работниками других служб аэропорта сумели его остановить и успокоить", - сообщили агентству сотрудники Центра.

По их словам, после этого служба безопасности аэропорта передала пассажира сотрудникам полиции для выяснения личности и обстоятельств происшедшего.

Собеседники агентства отметили, что служба безопасности аэропорта Суваннапхум всегда оперативно реагирует на проявления опасного поведения пассажиров или провожающих.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что никаких уведомлений полиции Таиланда о происшествии в аэропорту в дипмиссию РФ пока не поступало.