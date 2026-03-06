"АвтоВАЗ" не планирует переходить на сокращенный график

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" продолжает работу в стандартном пятидневном графике, информация о планах по переходу на сокращенную рабочую неделю не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании.