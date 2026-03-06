"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Анатолий Голышев (22-я минута), Роман Горбунов (24) и Максим Осипов (55). У "Металлурга" отличился Егор Яковлев (44).
06 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
03:00 • Егор Яковлев
(Данила Паливко, Даниил Вовченко)
01:37 • Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Максим Денежкин)
03:20 • Роман Горбунов
(Никита Трямкин, Джесси Блэкер)
14:52 • Максим Осипов
(Александр Шаров, Артем Каштанов)
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд в КХЛ. Екатеринбургский клуб, набрав 80 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Металлург" лидирует с 97 баллами. Команда Андрея Разина проиграла четыре из последних пяти матчей в КХЛ.
В следующем матче "Металлург" 8 марта примет челябинский "Трактор", а "Автомобилист дома сыграет с ярославским "Локомотивом" 11 марта.