Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
19:20 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/avtomobilist-2079111085.html
"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ
"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T19:20:00+03:00
2026-03-06T19:20:00+03:00
формула-1
автомобилист
металлург (магнитогорск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076102357_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_1069535b135b908c3335817f4bd1dd8f.jpg
https://ria.ru/20260306/morozov-2078985420.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076102357_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a4fc3c6530faabfca833e1f1d12f17f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
автомобилист, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
Формула-1, Автомобилист, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Автомобилист" обыграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ

"Автомобилист" переиграл "Металлург", одержав шестую победу подряд в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Анатолий Голышев (22-я минута), Роман Горбунов (24) и Максим Осипов (55). У "Металлурга" отличился Егор Яковлев (44).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
1 : 3
Автомобилист
03:00 • Егор Яковлев
(Данила Паливко, Даниил Вовченко)
01:37 • Анатолий Голышев
(Стефан Да Коста, Максим Денежкин)
03:20 • Роман Горбунов
(Никита Трямкин, Джесси Блэкер)
14:52 • Максим Осипов
(Александр Шаров, Артем Каштанов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд в КХЛ. Екатеринбургский клуб, набрав 80 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Металлург" лидирует с 97 баллами. Команда Андрея Разина проиграла четыре из последних пяти матчей в КХЛ.
В следующем матче "Металлург" 8 марта примет челябинский "Трактор", а "Автомобилист дома сыграет с ярославским "Локомотивом" 11 марта.
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава КХЛ высказался об отъезде Ларионова из СКА на финал Олимпиады
Вчера, 13:15
 
Формула-1АвтомобилистМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала