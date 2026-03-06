https://ria.ru/20260306/avianosets-2079145614.html
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ
Американский авианосец "Джеральд Форд" по состоянию на вечер пятницы находится в Красном море, сообщил американский источник катарскому телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 06.03.2026
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ
Al Jazeera: авианосец США "Джеральд Форд" прошел из Средиземного в Красное море