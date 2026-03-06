Рейтинг@Mail.ru
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
23:08 06.03.2026
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2026
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ
Американский авианосец "Джеральд Форд" по состоянию на вечер пятницы находится в Красном море, сообщил американский источник катарскому телеканалу Al Jazeera. РИА Новости, 06.03.2026
красное море, средиземноморье, суэцкий канал, джеральд форд, ford motor, в мире
Красное море, Средиземноморье, Суэцкий канал, Джеральд Форд, Ford Motor, В мире
Американский авианосец прошел из Средиземного в Красное море, передают СМИ

Al Jazeera: авианосец США "Джеральд Форд" прошел из Средиземного в Красное море

СТАМБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Американский авианосец "Джеральд Форд" по состоянию на вечер пятницы находится в Красном море, сообщил американский источник катарскому телеканалу Al Jazeera.
«
"Авианосец USS Gerald R. Ford покинул восток Средиземноморья, прошел Суэцкий канал и сейчас действует в Красном море", - сообщил американский источник каналу.
На борту крупнейшего в мире авианосца "Джеральд Форд" находятся десятки самолетов.
В конце февраля газета Wall Street Journal сообщила о неполадках в канализационной системе корабля, использующей вакуумную технологию для транспортировки отходов.
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран пообещал США и Израилю еще большие "чудеса"
Красное мореСредиземноморьеСуэцкий каналДжеральд ФордFord MotorВ мире
 
 
