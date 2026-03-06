https://ria.ru/20260306/ataka-2079037027.html
Военную базу США в иракском Эрбиле атаковали дроны, пишут СМИ
Два дрона атаковали военную базу Соединенных Штатов неподалеку от аэропорта в иракском Эрбиле, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в службе... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:12:00+03:00
