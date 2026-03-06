https://ria.ru/20260306/aravija-2078903107.html
В Саудовской Аравии уничтожили беспилотник
В Саудовской Аравии уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.03.2026
В Саудовской Аравии уничтожили беспилотник
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника к юго-востоку от столицы королевства Эр-Рияда. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:08:00+03:00
2026-03-06T05:08:00+03:00
2026-03-06T05:08:00+03:00
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9440d3f5124ebba3be51bae5fa4730a.jpg
саудовская аравия
эр-рияд (город)
2026
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_435fd7cf48d089bdb0b1657eacee3d86.jpg
В Саудовской Аравии уничтожили беспилотник
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника