Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Теннис
 
23:51 06.03.2026
Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира
Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла австралийке Талии Гибсон во втором круге турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира

Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив Гибсон

Екатерина Александрова
Екатерина Александрова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла австралийке Талии Гибсон во втором круге турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу 112-й ракетки мира. Стартовавшая со второго круга Александрова идет 11-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты.
В третьем круге Гибсон сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой из Казахстана и датчанкой Кларой Таусон (17-й номер посева).
В другом матче дня россиянка Анастасия Захарова проиграла британке Эмме Радукану (25) со счетом 1:6, 3:6.
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Зверев обыграл Берреттини во втором круге "Мастерса"
Вчера, 23:43
 
