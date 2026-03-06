https://ria.ru/20260306/aleksandrova-2079151347.html
Александрова выбыла на старте турнира WTA 1000, уступив 112-й ракетке мира
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла австралийке Талии Гибсон во втором круге турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд РИА Новости Спорт, 06.03.2026
