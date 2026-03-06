https://ria.ru/20260306/aeroflot-2079071243.html
"Аэрофлот" отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе,... РИА Новости, 06.03.2026
