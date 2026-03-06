"Аэрофлот" отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, сообщил перевозчик.