16:53 06.03.2026 (обновлено: 17:02 06.03.2026)
"Аэрофлот" отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
"Аэрофлот" отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
россия, оаэ, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, ОАЭ, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Все рейсы авиакомпании "Аэрофлот" между РФ и ОАЭ 12-31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе, сообщил перевозчик.
"Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе", - говорится в сообщении.
РоссияОАЭАэрофлотВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
