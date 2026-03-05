https://ria.ru/20260305/zhitelnitsy-2078646254.html
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки
БАРНАУЛ, 5 мар – РИА Новости. Две жительницы Кузбасса, истязавшие несовершеннолетних девушек и снимавшие это на видео, приговорены к условным срокам, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жительницам Мариинска
. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г", "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ
(истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что летом 2025 года две нетрезвые женщины решили "выяснить отношения" с двумя несовершеннолетними девушками.
"(Женщины - ред.) пришли в дом несовершеннолетних потерпевших 14 и 17 лет. Воспользовавшись их юным возрастом, женщины нанесли девушкам множественные удары в различные части тела. Одной из потерпевших они приставили нож к горлу, а также совершили иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания", - отметили в СУСК.
Все происходящее фигурантки фиксировали на камеру мобильного телефона. Следователем СК
женщины были задержаны. По ходатайству органов следствия судом на период предварительного расследования в отношении них была избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.
"Приговором Мариинского городского суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.