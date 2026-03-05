Рейтинг@Mail.ru
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/zhitelnitsy-2078646254.html
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки - РИА Новости, 05.03.2026
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки
Две жительницы Кузбасса, истязавшие несовершеннолетних девушек и снимавшие это на видео, приговорены к условным срокам, сообщили журналистам в следственном... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T08:18:00+03:00
2026-03-05T08:18:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
мариинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260212/moskva-2073928668.html
https://ria.ru/20260304/sud-2078596981.html
россия
кемеровская область
мариинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, мариинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Мариинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Две жительницы Кузбасса, истязавшие девушек, получили условные сроки

Две жительницы Кузбасса получили четыре года условно за истязание девушек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 5 мар – РИА Новости. Две жительницы Кузбасса, истязавшие несовершеннолетних девушек и снимавшие это на видео, приговорены к условным срокам, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жительницам Мариинска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г", "д", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Жителя Москвы оштрафовали за 12 изображений с нацистской символикой
12 февраля, 15:11
Следствием и судом установлено, что летом 2025 года две нетрезвые женщины решили "выяснить отношения" с двумя несовершеннолетними девушками.
"(Женщины - ред.) пришли в дом несовершеннолетних потерпевших 14 и 17 лет. Воспользовавшись их юным возрастом, женщины нанесли девушкам множественные удары в различные части тела. Одной из потерпевших они приставили нож к горлу, а также совершили иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания", - отметили в СУСК.
Все происходящее фигурантки фиксировали на камеру мобильного телефона. Следователем СК женщины были задержаны. По ходатайству органов следствия судом на период предварительного расследования в отношении них была избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.
"Приговором Мариинского городского суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Суд арестовал главу муниципального округа Серебряные пруды в Подмосковье
4 марта, 21:46
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьМариинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала