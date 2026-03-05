ГБУ "Жилищник" получил право проводить поверку счетчиков воды

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 128 управляющих организаций Москвы получили право проводить поверку счетчиков воды, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) и столичный комплекс городского хозяйства реализовали проект по аккредитации всех 128 районных государственных бюджетных учреждений (ГБУ) "Жилищник" на право поверки квартирных счетчиков воды. Реализация проекта заняла девять месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате жители столицы получили возможность проводить поверку приборов учета с привлечением специалистов ГБУ "Жилищник". Оставить заявку теперь можно через сервис "Вызов мастера".

"Аккредитация ГБУ "Жилищник" для оказания услуги по проведению поверки счетчиков водоснабжения - важная и своевременная инициатива, которую нам удалось совместно реализовать с Росаккредитацией. Эта сеть государственных управляющих организаций давно работает на столичном рынке и хорошо известна горожана", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Теперь у жителей есть возможность провести поверку счетчиков воды через любое - ГБУ "Жилищник" по утвержденным расценкам, с гарантированным качеством работ, установкой проверенного сертифицированного оборудования, пояснил он.

"Уверены, что эта услуга будет востребована у москвичей и позволит снизить число мошеннических действий в этой сфере", - отметил Бирюков.