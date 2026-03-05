Рейтинг@Mail.ru
ГБУ "Жилищник" получил право проводить поверку счетчиков воды - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:44 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/zhilischnik-2078726700.html
ГБУ "Жилищник" получил право проводить поверку счетчиков воды
ГБУ "Жилищник" получил право проводить поверку счетчиков воды - РИА Новости, 05.03.2026
ГБУ "Жилищник" получил право проводить поверку счетчиков воды
Порядка 128 управляющих организаций Москвы получили право проводить поверку счетчиков воды, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:44:00+03:00
2026-03-05T13:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жилищник
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056230705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac4dd09e8658ce6feb08fa4ee6022f4e.jpg
https://realty.ria.ru/20260305/mosgaz-2078681488.html
https://ria.ru/20260303/issledovaniya-2078111716.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056230705_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_001c03b1fa4bc8f98d1ba3c1cd2bcea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, жилищник, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Жилищник, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
ГБУ "Жилищник" получил право проводить поверку счетчиков воды

Около 128 учреждений "Жилищника" получили право проводить поверку счетчиков воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Счетчик учета горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Порядка 128 управляющих организаций Москвы получили право проводить поверку счетчиков воды, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) и столичный комплекс городского хозяйства реализовали проект по аккредитации всех 128 районных государственных бюджетных учреждений (ГБУ) "Жилищник" на право поверки квартирных счетчиков воды. Реализация проекта заняла девять месяцев", - говорится в сообщении.
Проверка газоснабжения - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В "Мосгазе" рассказали, как часто надо менять газовую плиту
Вчера, 11:17
Отмечается, что в результате жители столицы получили возможность проводить поверку приборов учета с привлечением специалистов ГБУ "Жилищник". Оставить заявку теперь можно через сервис "Вызов мастера".
"Аккредитация ГБУ "Жилищник" для оказания услуги по проведению поверки счетчиков водоснабжения - важная и своевременная инициатива, которую нам удалось совместно реализовать с Росаккредитацией. Эта сеть государственных управляющих организаций давно работает на столичном рынке и хорошо известна горожана", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
Теперь у жителей есть возможность провести поверку счетчиков воды через любое - ГБУ "Жилищник" по утвержденным расценкам, с гарантированным качеством работ, установкой проверенного сертифицированного оборудования, пояснил он.
"Уверены, что эта услуга будет востребована у москвичей и позволит снизить число мошеннических действий в этой сфере", - отметил Бирюков.
Уточняется, что решение о массовой аккредитации было принято в том числе благодаря успешному опыту работы четырех ГБУ "Жилищник", ранее получивших право проводить поверки бытовых счетчиков воды. Услуга, предоставляемая проверенными государственными организациями, стала востребованной у горожан.
Сотрудник работает в лаборатории контроля качества воды - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Москве провели более 550 тысяч анализов качества воды
3 марта, 10:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖилищникФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала