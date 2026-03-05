В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 мар– РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на среду у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.