В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на среду у северных Курил, его ощутили на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.03.2026
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5