16:31 05.03.2026 (обновлено: 17:41 05.03.2026)
Новая выходка Зеленского разозлила журналиста
Новая выходка Зеленского разозлила журналиста
Владимир Зеленский отказался предоставить европейским инспекторам доступ для осмотра нефтепровода "Дружба" из-за страха быть разоблаченным, написал ирландский...
2026-03-05T16:31:00+03:00
2026-03-05T17:41:00+03:00
в мире
украина
словакия
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, украина, словакия, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Новая выходка Зеленского разозлила журналиста

Боуз раскритиковал Зеленского из-за отказа в доступе для осмотра "Дружбы"

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался предоставить европейским инспекторам доступ для осмотра нефтепровода "Дружба" из-за страха быть разоблаченным, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Украина отказала ЕС в инспекции нефтепровода "Дружба". Это могло разоблачить ложь Зеленского о нерабочем состоянии трубопровода", — отметил он.
Киев отказал ЕС на требование осмотреть "Дружбу", пишет Politico
Вчера, 10:09
Журналист предупредил, что "ЕС подкармливает Франкенштейна", который вскоре обрушится и на сам Брюссель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
27 февраля, 18:26
 
