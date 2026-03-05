МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался предоставить европейским инспекторам доступ для осмотра нефтепровода "Дружба" из-за страха быть разоблаченным, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Украина отказала ЕС в инспекции нефтепровода "Дружба". Это могло разоблачить ложь Зеленского о нерабочем состоянии трубопровода", — отметил он.
Журналист предупредил, что "ЕС подкармливает Франкенштейна", который вскоре обрушится и на сам Брюссель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна создала комиссию для инспекции состояния нефтепровода и требует, чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.
