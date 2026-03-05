Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что отправит специалистов по БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 05.03.2026
21:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/zelenskij-2078865927.html
Зеленский заявил, что отправит специалистов по БПЛА на Ближний Восток
Владимир Зеленский утверждает, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии... РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости
Зеленский заявил, что отправит специалистов по БПЛА на Ближний Восток

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.
"Мы получили запрос от США о конкретной поддержке в защите от (БПЛА - ред.) в регионе Ближнего Востока. Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
При этом он не уточнил, ни сколько "специалистов" направит Киев, ни куда конкретно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке
4 марта, 13:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
