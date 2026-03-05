Зеленский заявил, что отправит специалистов по БПЛА на Ближний Восток

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.