В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию

ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Одиночество и изоляция представляют серьёзную угрозу для благополучия пожилых людей, сообщили РИА Новости в Токийском столичном центре исследований здорового долголетия.

"Изоляция и одиночество являются серьёзными факторами, угрожающими здоровому долголетию", - подчеркнули специалисты центра.

По словам экспертов, факторов продления здоровой жизни существует много, включая физическую активность и питание, однако особую роль играют социальные связи.

"В Японии издавна существовали возможности поддерживать контакт с местным сообществом через ассоциации соседей и другие формы участия. Возможно, именно поэтому японцы отличаются здоровым долголетием", - отметили собеседники РИА Новости.

При этом, как отметили в Токийском центре, современные условия меняют образ жизни: люди могут обходиться без личных контактов, например, совершая покупки через интернет, а число тех, кто воспринимает общение как обременительное, растёт.

"Очень важно сохранять так называемые "слабые связи"", — добавили эксперты, пояснив, что речь идёт о поддержании даже нерегулярных контактов без необходимости частых встреч.