Рейтинг@Mail.ru
В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/zdorove-2078638330.html
В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию
В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию - РИА Новости, 05.03.2026
В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию
Одиночество и изоляция представляют серьёзную угрозу для благополучия пожилых людей, сообщили РИА Новости в Токийском столичном центре исследований здорового... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T05:46:00+03:00
2026-03-05T05:46:00+03:00
в мире
япония
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98613/37/986133744_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_a4e196bbed18f9e095a7081cec9d8daa.jpg
https://ria.ru/20260217/nauka-2074174122.html
https://ria.ru/20250828/vrach-2037989706.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98613/37/986133744_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_4b53823304f13465173f9690ab9ef198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, здоровье - общество
В мире, Япония, Здоровье - Общество
В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию

РИА Новости: в Японии назвали одиночество опасным фактором для здоровья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пожилая женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Одиночество и изоляция представляют серьёзную угрозу для благополучия пожилых людей, сообщили РИА Новости в Токийском столичном центре исследований здорового долголетия.
"Изоляция и одиночество являются серьёзными факторами, угрожающими здоровому долголетию", - подчеркнули специалисты центра.
Мастер-форма для производства микрофлюидных устройств - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Петербурге создали прибор для диагностики рака и быстрого старения
17 февраля, 10:37
По словам экспертов, факторов продления здоровой жизни существует много, включая физическую активность и питание, однако особую роль играют социальные связи.
"В Японии издавна существовали возможности поддерживать контакт с местным сообществом через ассоциации соседей и другие формы участия. Возможно, именно поэтому японцы отличаются здоровым долголетием", - отметили собеседники РИА Новости.
При этом, как отметили в Токийском центре, современные условия меняют образ жизни: люди могут обходиться без личных контактов, например, совершая покупки через интернет, а число тех, кто воспринимает общение как обременительное, растёт.
"Очень важно сохранять так называемые "слабые связи"", — добавили эксперты, пояснив, что речь идёт о поддержании даже нерегулярных контактов без необходимости частых встреч.
Япония остаётся одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире и одновременно одной из самых "старых" по структуре населения. По данным правительства, средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет около 87 лет у женщин и около 81 года у мужчин. При этом около 30% населения страны уже старше 65 лет, а примерно 16% — старше 75 лет.
Комплекс витаминов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Врач назвала самые перспективные добавки для продления жизни
28 августа 2025, 03:08
 
В миреЯпонияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала