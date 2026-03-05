В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию

ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Одиночество и изоляция представляют серьёзную угрозу для благополучия пожилых людей, сообщили РИА Новости в Токийском столичном центре исследований здорового долголетия.
"Изоляция и одиночество являются серьёзными факторами, угрожающими здоровому долголетию", - подчеркнули специалисты центра.
По словам экспертов, факторов продления здоровой жизни существует много, включая физическую активность и питание, однако особую роль играют социальные связи.
"В Японии издавна существовали возможности поддерживать контакт с местным сообществом через ассоциации соседей и другие формы участия. Возможно, именно поэтому японцы отличаются здоровым долголетием", - отметили собеседники РИА Новости.
При этом, как отметили в Токийском центре, современные условия меняют образ жизни: люди могут обходиться без личных контактов, например, совершая покупки через интернет, а число тех, кто воспринимает общение как обременительное, растёт.
"Очень важно сохранять так называемые "слабые связи"", — добавили эксперты, пояснив, что речь идёт о поддержании даже нерегулярных контактов без необходимости частых встреч.
Япония остаётся одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире и одновременно одной из самых "старых" по структуре населения. По данным правительства, средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет около 87 лет у женщин и около 81 года у мужчин. При этом около 30% населения страны уже старше 65 лет, а примерно 16% — старше 75 лет.
